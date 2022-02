Dél-Korea egyik nagyágyúja Magyarországot szemelte ki magának?

A magyar cégekre zömében jellemzőnél jóval több pénzzel, 520 millió forintos törzstőkével alapítottak új céget Budapesten az elmúlt hetekben, mely hivatalosan egy dél-koreai nagyvállalat magyarországi leánycége - tudta meg az mfor.hu.

A Serveone Hungary Kft.-t január 27-én alapították, a cégbíróság pedig csak egy héttel ezelőtt, február 14-én jegyezte be azt egy V. kerületi címre. A cég főtevékenysége egyéb máshova nem sorolható gép, berendezés nagykereskedelme, de mellette bejegyezték még

a csomagolás,

a vegyestermékkörű nagykereskedelmet,

a rakománykezelést,

a összetett adminisztratív szolgáltatást,

a számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelmet,

valamint az elektronikus, híradás-technikai berengedzés és alkatrészei nagykereskedelmét is.

Új cég szúrta ki magának Magyarországot? (Fotó: Depositphotos) Új cég szúrta ki magának Magyarországot? (Fotó: Depositphotos)

A cég tulajdonosa egy szöuli székhellyel rendelkező cég, a Serveone Co. Ltd., kézbesítési megbízottként pedig a cégalapításban is eljáró Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Irodát jegyezték be.

A leánycég alapítása feltételezhetően nem véletlen és egy nagyobb projekt része lehet. Az anyacég honlapja szerint ugyanis egy - átszámítva - ezermilliárd forintos forgalmú beszerzésekkel foglalkozó koreai cégről van szó, mely már Dél-Koreán kívül is rendelkezik külön egységekkel. Európában azonban nem elsőként jelennének meg a magyar piacon, hiszen Lengyelországban is van már érdekeltsége a cégnek.

A honlapjuk szerint a Serveone Dél-Korea első számú beszerzési specialistájává nőtte ki magát, jelen vannak Kínában, Vietnámban, és 2020-ban Indonéziában is megjelentek, és mint említettük, Lengyelországban is jelen vannak. Ma már Dél-Korea legnagyobb logisztikai hálózatával rendelkeznek, IT-alapú beszerzéseivel úttörőként jelentek meg az ország MRO-iparában. Az MRO-beszerzés karbantartási, javítási és működési célokat szolgáló eszközökre irányul, vagyis ami egy vállalat általános működéséhez, fenntartásához szükséges (számítógépek, irodaszerek stb.), ilyen téren köti össze a Serveone az ügyfeleket a beszállítókkal.

A honlap szerint több mint 1300 alkalmazottjuk van, forgalmuk eléri az ezermilliárd forintot és több mint 1200 ügyfélt szolgálnak ki 25 ezer partnerük segítségével.

A Serveone megjelenése Magyarországon egyáltalán nem lenne rendkívüli, két okból kifolyólag sem. Egyrészt az Orbán-kormány már több ázsiai, dél-koreai cég magyarországi beruházását szorgalmazta és támogatta az elmúlt években, másrészt az elmúlt napokban többször is említésre kerültek bejelentésre váró projektek. Hogy a Serveone vajon az Orbán Viktor által a Gazdasági Évnyitón említett történelmi beruházás résztvevője lenne, az egyelőre nem derül ki. Valami viszont minden jel szerint készülőben van.