Dollármilliók sorsa dől el éjszaka az NFL-ben

Csütörtök este kezdődik az NFL egyik fontos eseménye, az újoncok kiválasztása, vagyis a draft. A tét a fiatal játékosok és a csapatok számára is nagy, egy-egy helyet csúszva vagy előrébb lépve a sportolók ugyanis dollármilliókkal többet vagy kevesebbet fognak keresni. A csapatok számára pedig egy új sztár megszerzése komoly nézőcsalogató tényező lehet.

Az USA amerikaifoci-bajnokságának legfontosabb eseménye a döntő, a Super Bowl. Van azonban egy másik alkalom, amit a szurkolók legalább ennyire várnak, ez az egyetemi játékosok kiválasztása, a draft. A rajongók egy része ráadásul azon az állásponton van, hogy míg a Super Bowl igazából a két legjobb csapat szuroklói számára különleges, addig a drafton még minden franchise drukkere érdekelt, és mindenki reménykedhet.

A legjobbak egy csapásra dollármilliomosok lesznek az NFL-ben

Az újoncok fizetését az NFL kollektív szerződése (CBA) szabályozza, amely révén az adott pozícióban kiválasztott játékos meghatározott időre szerződik az őt kiválasztó együttessel, és azt is meghatározzák, hogy ezért mekkora fizetést és milyen garantált tartalmat kapnak majd. A legjobban természetesen az első körben kiválasztott sportolók fognak keresni, igaz, a sztárkalibereket is többnyire itt találják meg a csapatok. Természetesen mindig vannak meglepetések, amikor egy "lesajnált" újoncból lesz megasztár, ilyen például Tom Brady, akit sokan a valaha volt legjobbnak tartanak, és aki csak a 199. választásra került 2000-ben a New England csapatában, akik az alaphelyzetben lehetséges hét választásukból a hatodik körben húzták anno a később korszakos zseninek bizonyuló irányítót.

Nagy kérdés, hogy az idei draft első választásának várományosa is Bradyhez hasonló karriert fog-e befutni, az viszont nem kétséges, hogy csütörtök este Joe Burrow neve fog először elhangozni. A szakértők egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy az összes egyetemi rekordot megdöntő irányítót választják először. 1/1-es választottként egyébként karrierjének első négy évében 37,1 millió dollárt fog Burrow keresni. Ráadásul a teljes összeg garantált, így akkor is megkapja, és ha annyira gyenge teljesítményt mutat, hogy nem kerül be a csapatba. Ugyanakkor összevetve a 10 évvel korábbi első választott, Sam Bradford szerződésével a mostani kötelezően adandó szerződés már messze nem olyan kedvező , a később sérülések miatt nem különösen emlékezetes karriert befutó irányító ugyanis 70 milliós szerződést írt alá, igaz, az hat évre szólt.

Nem kérdés, hogy Joe Burrow lesz az idei draft első választottja Nem kérdés, hogy Joe Burrow lesz az idei draft első választottja

A draft választottak egyébként minden egyes hellyel egyre kisebb fizetésre jogosultak, az említett 37,1 millió után a második 35,5 milliós (4 évre), a harmadik választott pedig 34,4 millióra jogosult. A tizedik választott első négy évre szóló keresete 20 millió dollár, míg az első kör utolsó (32. választottja) már „csak” 11 milliót kereshet a karrierje első időszakában. A második kör elején még 8,9 milliót, a végén pedig 5,3 millió dollárt kereshetnek a kiválasztottak. A csapatok számára az igazán nagy fogást az jelenti, ha a hátsó (negyediktől hetedikig) körökben találnak kezdő szintű játékost, ezek a sportolók ugyanis éves szinten már 1 millió alatt keresnek, így alig terhelik meg az összesen kifizethető 199 milliós keretet (fizetési sapka).

A csapatok számára is súlyos összegeket hozhat egy jó választás

Ha pedig több ilyen játékosa is van egy franchise-nak, akkor a fizetési sapka alá több magas fizetésű szupersztár is befér, így sportszakmailag és eladhatóság szempontjából is jobb lesz a csapat. A legismertebb sportolók pedig számos csatornán keresztül jövedelemhez juttatják a munkáltatójukat, hiszen a számukkal eladott mezek, a bérletesek emelkedő száma, vagy éppen a VIP-páholyokat megvásárló vállalatok mind súlyos dollárokkal növelik a bevételeket.

Igaz, nemcsak a befutott sztárok, de a reményteljes ifjúk is hasonló szerepet tölthetnek be egy csapat életében. Az első választott, Joe Burrow esetében éppen ezt a fordulatot várja a tavaly legrosszabb mérleggel záró, és ezért most először választó Cincinnati Bengals. Az egyébként kis piacnak számító gárda reményei szerint első választottjuk nemcsak visszajuttatja őket a rájátszásba, ahol az előző évtized első hat évében „bérelt helyük” volt, hanem a bevételeiket is jelentősen tudja növelni a fiatal sztár.

A járvány fényében persze nagy a bizonytalanság, hogy mi lesz a bajnoksággal. Sokan reménykednek persze abban, hogy a szeptemberi indulásra már csak rossz emlék marad a koronavírus. Ugyanakkor a nagy kérdés, hogy a tavaszi és nyári felkészülési időszakban hogyan fognak edzőtáborozni a csapatok. Az NFL vezetői és a csapattulajdonosok hivatalosan még nem kommunikáltak semmit a jövőbeni terveikről, ám a bennfentes szerint elképzelhetetlen, hogy ne játszanak ősszel meccseket. Ha minden kötél szakad, akkor zártkapus találkozók lesznek, de a liga és a csapatok aligha akarnak lemondani a 2022-ig érvényes szerződésben foglalt közvetítési jogokról, amely éves szinten 5 milliárd dollárt hoz számukra.