Az EcoPro katódgyár irodistái toitoira járnak Debrecenben

A gyárat az engedélyek megszerzése után 2023 elején kezdték el építeni, a cég mostani, a Telexhez eljuttatott tájékoztatása szerint „az építkezés a jelenlegi ütem alapján 2025 tavaszára, nyarára fejeződik be. A termelés beindítása is 2025-ben várható, miután az építkezés teljes mértékben elkészül; várhatóan 2025 őszén.” A beruházás költségei a Reuters szerint időközben 1,5 milliárd dollárra, vagyis átszámolva körülbelül 550 milliárd forintra nőttek, amihez a cég szerintük 860 millió dolláros (körülbelül 300 milliárd forint) hitelt vett fel.

Szijjártó Péter külügyminiszter még 2021 decemberében jelentette be, hogy az EcoPro BM nevű koreai cég 264 milliárd forintból katódgyárat épít a debreceni Déli Ipari Parkban, ahol később a CATL akkugyárát és a Semcorp szeparátorfólia-gyárát is építeni kezdték. A cég akkor 631 munkahely létrehozását ígérte meg, és azt, hogy az építkezés első fázisával 2024 második felében lesznek kész.

A cég szerint: „Ezek a megoldások ideiglenesek, amíg nem kapjuk meg rövid időn belül a vízjogi engedélyt Debrecen városától. Az engedély már folyamatban van. Ez egy általános gyakorlat az építkezések során, mely biztosítja a munkahelyi higiéniai követelmények betartását, még akkor is, ha az épület infrastruktúrája még nem teljes.”

Február óta egy használatbavételi engedéllyel nem rendelkező, folyó csapvízzel nem ellátott épületben végzik a munkájukat az EcoPro debreceni katódgyárának egyes dolgozói, köztük mérnökök is – tudta meg a Telex.

