Egy német cég szállhat be Csányi Sándor agrárérdekeltségébe

A minap három cég, a KITE Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., a C. Thywissen GmbH és az Ökoil Alapanyag Előállító és Kereskedelmi Kft. úgynevezett összefonódást jelentett be a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH) – derül ki a hatóság honlapján közzétett tájékoztatásból.

A versenytörvényben előírt összefonódás-ellenőrzési rendelkezések célja, hogy minden, a gazdaság szempontjából lényeges vállalategyesülést vagy felvásárlást (és egyéb irányításszerzést) versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon. A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon. Ellenkező esetben a versenyre gyakorolt hatásokkal járó hatékonysági előnyök és hátrányok mérlegelése alapján az összefonódást tudomásul veszi a bejelentés alapján hatósági bizonyítvány kiadásával, vagy a bejelentés alapján hivatalból indított eljárás lezárásaként hozott határozatban.

Havonta több összefonódás-bejelentés is érkezik a GVH-hoz. Ami a cikkünk elején említett esetet érdekessé teheti, az az egyik szereplő, a KITE személye. A nádudvari székhelyű társaság ugyanis Magyarország legnagyobb agrárintegrátor vállalkozása, s közvetve – három kft-n keresztül – Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója több mint 90 százalékos tulajdonában áll (további 8,627 százalék a KITE által 2016-ban alapított Bonafarm MRP Szervezetéé, míg egy magánszemély, Bartos László 10 ezer forintnyi részvényt birtokol az 1,622 milliárd forint jegyzett tőkéjű KITE-ben).

A másik két szereplő közül az Ökoilnak jelenleg még csak a KITE a tulajdonosa, s repcéből, illetve napraforgómagból állít elő nyers növényi olajat és -darát. Gyakorlatilag ugyanez a profilja a C. Thywissen GmbH-nak is, amely egy 175 éves múltra visszatekintő, a németországi Neussban székelő társaság.

A GVH-nak tett összefonódás-bejelentés rövid összefoglalója szerint „A tranzakció eredményeként a KITE Zrt. és a C. Thywissen GmbH közös közvetlen irányítást fog szerezni az Ökoil Kft. felett.” Mivel ebből nem derül ki, milyen tranzakcióra kerül sor, megkerestük a KITE-t, helyezzen minket képbe.

Mint megtudtuk, a C. Thywissen kisebbségi tulajdonos lesz az Ökoil Kft.-ben, a KITE Zrt. által birtokolt üzletrészek egy részét vásárolja meg – hogy mennyit és mennyiért, arra nem kaptunk választ. Így jobb híján csak annyit rögzíthetünk, hogy a 7,2 millió forintos törzstőkéjű Ökoil könyv szerint közel 749 milliót ért 2019 végén (a 2020-as adatait még nem tette közzé), ekkora saját tőkével zárta ugyanis a kft. a tavalyelőtti üzleti évét.

„Mind a KITE Zrt., mind az Ökoil Kft. több éves múltra visszatekintő kereskedelmi kapcsolatban áll a Neuss-i székhelyű élelmiszeripari céggel, a C. Thywissen Gmbh-val. A kereskedelmi kapcsolat mellett a jövőben a KITE Zrt. szakmai oldalról is szeretné bevonni a C. Thywissent az Ökoil Kft.-ben tervezett fejlesztések megvalósításába” – indokolták a KITE-nél a szóban forgó ügyletet.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy miért pont a C. Thywissen GmbH-ra esett a választásuk, elmondták: a német társaság 175 éves múltra tekint vissza és elsősorban szakmai befektetőként tudja előre mozdítani az Ökoil Kft-ben tervezett fejlesztéseket. A KITE kereste meg őket az együttműködés javaslatával és egy egyeztetési folyamat során alakult ki az az kooperációs forma, amely mindkét fél számára előnyösnek tűnik. „Bízunk abban, hogy a közös irányítás következtében az Ökoil Kft. még sikeresebb lesz, mint az elmúlt években volt” – tartották szükségesnek kihangsúlyozni a KITE képviselői.

Kétségtelen, hogy a számok alapján a cég az utóbbi időben szépen muzsikált. Az árbevétele 2015-2019 között gyakorlatilag folyamatosan emelkedett, s 2019 végén megközelítette a 15 milliárd forintot, ez csaknem 4 milliárddal több a 2015-ösnél. A profitabilitása még ennél is jobban nőtt: míg az adózott nyeresége 2015-ben még a 16 milliót súrolta alulról, addig 2019-ben már meghaladta a 410 milliót.

Az összefonódás bejelentésére azért volt szükség, mert – amennyiben a GVH nem talál kivetnivalót a tranzakcióban – „az Ökoilt irányító mindkét társaság gazdasági eredményei meghaladják a versenytörvényben meghatározott engedélyezési küszöbszámokat” – közölték lapunkkal a KITE-nél.

A KITE 2020-as forgalma – az április elején közzétett éves beszámolója szerint – 321 milliárd forintot ért el, ez 6,7 százalékkal magasabb a 2019-esnél. A tavalyi árbevétel döntő része, 78 százaléka belföldről származott. Adózott nyeresége a forgalmánál sokkal jobban, csaknem 24,5 százalékkal nőtt, s 2020-ban 5,5 milliárd lett. Ebből 3,3 milliárd osztalék kifizetéséről döntött a társaság április 7-ei közgyűlése, amelynek – mint már említettük – több mint 90 százaléka Csányi Sándort illeti meg. A német szakmai partnerről nyilvánosan, a Dun & Bradstreet céginformációs adatbázisból csak egy 2018-as adatot lehetett fellelni, eszerint a három évvel ezelőtti üzleti évében 1,22 milliárd dolláros árbevételre tett szert – ez az akkori átlagárfolyamon csaknem 330 milliárd forinttal ért fel.

S hogy mit vár a KITE ettől a tranzakciótól, változik-e a cég stratégiája? „Az Ökoil Kft. eddig a KITE Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalat volt, a GVH jóváhagyását követően pedig közös irányítás alá kerül a C. Thywissen GmbH-val, így az Ökoil Kft. fejlesztési stratégiáját a jövőben közösen határozzák meg” – válaszolták kérdéseinkre a KITE-nél. Az esetleges új tulajdonosok bevonását firtató érdeklődésünkre pedig azt mondták: „mivel közös irányítás valósul meg az Ökoil Kft.-ben, így a KITE Zrt. a jövőben a C. Thywissen GmbH-val közösen dönt erről a kérdésről, de jelenleg nem tervezzük további tulajdonosok bevonását”.