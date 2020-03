Egymilliónál is több olvasó a Privátbankár-csoportnál - Megtriplázta olvasói számát az mfor.hu

A koronavírus-járvány miatt érthetően sokan szeretnének információhoz jutni, így van ez a gazdasági jellegű hírekkel, és az azokkal foglalkozó szakoldalakkal is. Ezek közül az mfor.hu heti nézettsége nőtt a legnagyobb mértékben az idei heti átlagokhoz viszonyítva háromszor annyian, 700 ezer olvasó (real user) kereste fel honlapunkat. A második legnagyobb növekedés kétszeres volt.*

A Privátbankár lapcsoport (ide tartozik az mfor.hu mellett a privatbankar.hu és a piacesprofit.hu is) pedig a múlt héten több mint 1,1 millió olvasót ért el. Az új olvasók elsöprő többségben mobilról és a közösségi oldalakról érkeztek.

A kialakult helyzetben továbbra is azt tartjuk szem előtt, hogy olvasóink hiteles, megbízható információkat kapjanak, de a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben nagyon fontosnak tartjuk a közérdekű információk közlését is, a járvány elleni védekezés tudományosan megalapozott, tényekkel alátámasztható módjának ismertetését. Ezért is készítettünk egy olyan folyamatosan frissülő, és mindhárom lapunkon állandóan kiemelt cikket, amely a legfontosabb közérdekű információkat tartalmazza, és minden oldalunkról elérhető.

*A vizsgált gazdasági oldalak a következők voltak:

g7.hu, mfor.hu,napi.hu, penzcentrum.hu, piacesprofit.hu, portfolio.hu, privatbankar.hu, vg.hu, valamint bekerült a tudományos jellegű qubit.hu is.

Az adatok (belföldi és külföldi látogatók egyaránt) pedig a magyarországi hivatalos online közönségmérés, a DKT méréseiből származnak, amelyek itt ellenőrizhetők.