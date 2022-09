Egyre nagyobb az esélye, hogy vasárnap bezárják a boltokat?

Szándék ugyan érezhetően lenne a nagyobb üzletláncoknál a vasárnapi boltzárra, külön-külön azonban nem szeretné egyikük sem felvállalni ezt a lépést, mert nem akarják elveszíteni vásárlóikat. A rövidített nyitva tartást ezért csak egységes szabályozással lehetne elérni – mondta a Népszavának Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. A KASZ még a nyáron kezdett online aláírásgyűjtésbe annak érdekében, hogy az üzletek zárjanak be legkésőbb vasárnap délben. A szakszervezeti kezdeményezés célja eredetileg ugyan a munkaerőhiány, és a dolgozók leterheltségének mérséklése volt, de az ötlet most a rezsiárak elszabadulása kapcsán is előtérbe került. Karsai Zoltán számításai szerint a vasárnapi boltzárral a nagy üzletláncok több tízmillió forintot spórolhatnának a rezsin.

A hipermarketek egyébként már most is igyekeznek megfogni a kiadásokat: délelőtt és este, amikor kevesebb a vásárló, csak a világítás kétharmadát, egyharmadát kapcsolják fel, bizonyos hűtőket lezárnak, a parkolókban is leoltják a villanyt, a raktáraknál mozgásérzékelő világítást szerelnek fel.

Ha bezárnak, szombaton kell majd telepakolni a kocsit. Fotó: MTI

Az élelmiszerláncok üzleteinek többségében azonban a vasárnapi forgalom olyan gyenge, hogy így is többe kerül a rezsi és a bérek kifizetése, mint amennyi a bevétel – mondta a Népszavának Karsai Zoltán. A helyzetet bonyolítja, hogy a kiskereskedelmi ágazaton belül nem egységes az ügy megítélése: míg az élelmiszerüzletek forgalma gyenge vasárnap, a barkácsboltoké vagy a plázáké kifejezetten erős, így nem támogatnának egy ilyen intézkedést.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nemrég szintén arról beszélt, hogy egy esetleges vasárnapi boltzár jó spórolási lehetőség lenne: