Egyszerre négy vihar tépázza a Facebookot

Közelítő regulációk, előretörő riválisok, a bevételeket visszafogó adatkezelési szigorítások és Zuckerberg nyilvános szenvedése a kongresszus előtt - ezek mind arra utalnak, hogy már a vállalat ma nyilvánosságra hozandó harmadik negyedéves jelentése is borúsabb lesz, és az év fennmaradó része sem fog túl jól alakulni. A befektetők mindenesetre árgus szemekkel várják a számokat, és figyelik a fejleményeket.

Szerdán teszi közzé harmadik negyedéves üzleti jelentését a Facebook, és bár hirdetői bevételei szemmel láthatóan most is robosztusak, több jel is arra utal, hogy ma botlást lesznek kénytelenek bejelenteni. Az egyik az, hogy részvényeik értéke több mint 7 százalékot esett a legutóbbi jelentés óta. Az értékcsökkenés aligha független a közelítő amerikai regulációktól, valamint a botránytól, amit az váltott ki, hogy a közösségi média óriása nem végez tényellenőrzést az oldalán megjelentetett politikia hirdetésekben.

Első látásra ezek a Facebook most legaktuálisabb problémái, de a Financial Times vetett egy hosszabb pillantást is Mark Zuckerberg cégének jelen állapotára, és négy olyan területet vázolt fel, melyek miatt a befektetők ráncolhatják a homlokukat.

Elfújja-e a hirdetési szembeszél a bevételeket?

A második negyedévet a Facebook még a bizakodó várakozásokhoz képest is erősen zárta, 28 százalékkal ugrottak meg a bevételei, a számláló 16,9 milliárd dollárnál állt meg. Az elemzők ezért úgy kalkuláltak, a befektetők továbbra is intenzíven fogják zúdítani a pénzt a facebookos és instagramos hirdetésekbe - de a harmadik negyedév során olyan problémák merültek fel, melyek visszafogták a lelkesedésüket.

Júliusban David Wehner, a vállalat pénzügyi vezetője a hirdetések kapcsán elkezdett "szembeszélről" és "bizonytalanságokról" beszélni, melyek alapján azt saccolta, hogy az év vége felé a jövedelem növekedéseének üteme komolyan vissza fog esni. Egy hónapra rá élesítettek egy olyan menüpontot, mellyel a felhasználók szűkíthették az oldal lehetőségeit a hirdetések targetálására. Szeptemberben jött ki az iOS 13, az iPhone-ok operációs rendszerének új verziója, mely egy sor, targetálás szempontjából értékes felhasználói adatot elvágott a Facebooktól.

Bár Wehner a borús jóslatát a negyedik negyedévre és 2020 elejére értette, a részvényesek már a várható hanyatlás egészen korai jelei után fognak kutatni a harmadik negyedéves jelentésben.

Mennyibe fáj a Facebook "privát félfordulata?"

A közösségimédia-óriás azzal válaszolt a globális felhördülésre, mely a felhasználói adatok kezelésének kérdéses gyakorlatát illette, hogy Zuckerberg bejelentette: a Facebook tesz egy félfordulatot a magánélet felé, értve ezalatt azt, hogy sokkal jobban fogják őrizni a felhasználók adatait, mint korábban. A cég azt is közölte, hogy ennek nyomán kevésbé rózsás számokra számít.

A félfordulat része többek között az, hogy az üzenetküldő alkalmazásaikat - a Messengert, az Instagram üzenetküldőjét és a WhatsAppot - integrálják egy új, titkosított rendszerbe (a WhatsApp eddig is titkosítással működött, de ez mondjuk nem akadályozott meg egy izraeli megfigyelőcéget abban, hogy kémprogramokat telepítsen másfélezer whatsappos felhasználó telefonjára). Bejelentették azt is, hogy kidolgoznak egy új, szigorúbb adatbiztonsági irányelvet. Mindezek a változtatások pénzbe és emberi erőforrásba kerülnek.

Elgáncsolják-e az Instagramot az előretörő riválisok?

Az Instagram, különösen a "sztorik"-funkciójának köszönhetően a teljes Facebook-család növekedésének egyik motorja. Az eMarketer becslése szerint idén a képmegosztó a Facebook globális mobilhirdetési bevételnövekedésének közel 23 százalékáért fog felelni. Sokat várnak a befektetők a következő instás dobástól is, amikor a felhasználók már közvetlenül az appon keresztül tudnak majd vásárolni.

Mindeközben viszont egyre erősödnek az Instagram riválisai. A Snapchat anyacége, a Snap sokkal jobban ráfeküdt a hirdetési ajánlataira, és a plusz befektetés megtérülni látszik: a korábban nagyot bukó cég most már közel van ahhoz, hogy nyereséges legyen. A kínai ByteDance által tulajdonolt TikTok pedig nagy tarolásba kezdett az európai és amerikai fiatalok körében, és felkeltette a nagy hirdetők érdeklődését is.

Jönnek a szigorítások

Szorul a hurok: amerikai politikusok és regulátorok egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy a nagy techcégek hatalmát csorbító szabályozásokat léptessenek életbe. A személyes adatok vitatható kezelési gyakorlata mellett a Facebookot a törsztellenes törvények potenciális megsértése miatt is támadják, miközben több államban külön perek is folynak a vállalat ellen. A piac egyedüli leuralásának egyik ellenszere a Facebook kényszerített feldarabolása lehet, vagyis az Instagram és a WhatsApp lecsatolása - egy olyan lépés, mely ellen Zuckerberg a körme szakadtáig küzdeni fog.

Közben a vállalatvezetőt alaposan megizzasztották a kongresszus előtt, amiért kijelentette, hogy a Facebookon megjelenő politikai hirdetélsek kivételt képeznek a tényellenőrzés alól, és sokak háborognak a saját kriptovaluta, a Libra bevezetésének terve miatt is.

Ez a szimultán négyfrontos háború az, ami komolyan elbizonytalaníthatja a befektetőket.

(Financial Times)