Elhalasztanák az online fizetés kötelezővé tételét a boltokban

Vélhetően nem csak a pandémia akadályozza meg a mintegy 60 ezer kereskedőt, hogy elvégezze a házi feladatot - emlékeztet a lap. A Magyar Nemzeti Bank illetékese egy minapi konferencián úgy fogalmazott, hogy a kereskedők egy részéhez még el sem jutott az információ, hogy biztosítani kell január elsejétől az elektronikus fizetés lehetőségét. Az is elhangzott más szakértőtől, hogy akár több mint egy év is eltelhet, mire a kártyával egyenértékű, hasonlóan egyszerű megoldások elterjednek az azonnali fizetésre építve.

A KISOSZ szerint erre szükség lesz, ha csak korlátozottan lehetnek nyitva, vagy be kell zárni az eladóhelyeket.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!