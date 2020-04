Elhalasztják több tőzsdei cég közgyűlését - itt a lista hol hoz az igazgatóság határozatot

Elmarad az Opus Global Nyrt., az AutoWallis Nyrt. és a Graphisoft Park április 30-ra összehívott éves rendes közgyűlése, ezeknél a cégeknél is a társaságok igazgatósága hoz majd határozatokat.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. úgy határozott, hogy az április 16-ra hirdetett közgyűlése helyett az igazgatóság az április 27-én megtartandó ülésén dönt a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben.

Április 17-ére több tőzsdei társaság is hirdetett közgyűlést, de egyik sem tartotta meg, mindegyik cégnél az igazgatóság fogja meghozni a határozatokat a részvényesek helyett: a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósága április 24-én, a PannErgy Nyrt., a Duna House Holding Nyrt. és a Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. igazgatósága április 30-ig fog döntést hozni.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. igazgatósága április 17-én - a közgyűlés meghirdetett időpontjában - meghozta döntéseit a közgyűlési előterjesztésekről. A vállalat továbbra is dinamikus növekedésére fókuszál, ezért a teljes egyedi adózott eredményt, 1,661 milliárd forintot eredménytartalékba helyezi.

Az OTP Bank is április 30-ra halasztotta az eredetileg április 17-re összehívott közgyűlését, a hitelintézetnél is az igazgatóság hoz majd határozatokat a közgyűlés helyett.

A rendelet alapján az igazgatóság a napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerint, vagy attól eltérően is. A részvényesek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az igazgatóság által meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékról) szóló határozatokat. Utóbbiak utólagos jóváhagyására május 31-ig kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását a részvényesek, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!