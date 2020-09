Eljárás indítottak a Samsung kulcsembere ellen

Az óriásvállalat alelnökét, akit sokszor a cég valódi vezéreként emlegetnek, azzal vádolják, hogy manipulálta a részvényárakat – írja a Reuters.

Az üzletember nem először áll bíróság elé, 2017-ben az ország akkori elnökének szánt kenőpénz miatt is elítélték, ám ebből a büntetésből csak néhány hónapot ült le. A mostani vád még egy 2015-ös ügyhöz kapcsolódik, a Samsung Csoport egyik leányvállalata, a Cheil Industries a kisebb társtulajdonos cég tiltakozása ellenére is beolvadt az egyebek mellett ingatlanfejlesztéssel, kereskedelemmel és divatárukkal is foglalkozó Samsung C&T-be. A vád szerint Jay Y. Lee szándékosan gyengítette az összeolvadás előtt a Samsung C&T árfolyamát, míg a Cheil Industries-t felfelé manipulálták.