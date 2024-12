Elon Musk lőheti majd fel a 4iG műholdjait?

Egy kisgyerek és a 4iG vezérigazgatója is ott volt Mar-a-Lagóban.

A megbeszélés egyik kulcspontja a 4iG csoport HUSAT műholdprogramjának bemutatása volt, amely Közép-Kelet Európában az első magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló, távközlési és földmegfigyelési műholdas képességek fejlesztésére irányuló program. Ennek alapját, a 4iG Csoport és a Remred zöldmezős beruházásában Martonvásáron épülő űrtechnológiai gyártóközpontja biztosítja, ahol legfeljebb 400 kilogramm össztömegű, alacsony földkörüli pályán keringő műholdakat gyártanak majd 2026-tól. A felek 4iG csoport műholdprogramja kapcsán érintették a mesterséges intelligencia-fejlesztés, valamint a magyar-amerikai kereskedelmi és technológiai területeken lehetséges együttműködéseket is.

