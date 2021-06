Emelkedő pályán sem eladó a Budapest Airport

A Budapest Airport 64 861 utast kezelt áprilisban – nem tévedés, nem egyetlen áprilisi napon volt ekkora a forgalom, hanem egész hónapban, ami 95,2 százalékos csökkenés a járványt megelőző 2019-es év áprilisához képest, igaz, hatszoros növekedés 2020-as adathoz képest, a járvány kitörésének első teljes hónapjában tavaly a tízezer főt sem érte el az áprilisi forgalom. Ez alapján azt mondhatjuk, bizonyosan katasztrofális év lesz az idei is a repülőtérnek, ám a helyzet lényegesen árnyaltabb – erről néhány gondolat később.

Előbb azonban érdemes felidézni az ITM pénteki közleményét, amely szerint a kormány döntése alapján tárgyalások kezdődhetnek az üzemeltető cég többségi tulajdonrészének megszerzéséről, a meginduló folyamat koordinációjáért Palkovics László felel, aki egyelőre pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó jognyilatkozatok megtételkére van felhatalmazva. A tárca a politikai retorikában kötelező gyurcsányozás előtt fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az erről szóló kormányhatározat hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben is, ami szokatlan retorikai fordulat, hiszen egy minisztériumi közleménynek aligha van szüksége ilyen alátámasztásra, még akkor is, ha a tárca kommünikéjének ez volt a legkonkrétabb állítása. Más kérdés, hogy erre a közleményben reagált a Budapest Airport tulajdonosa, jelezve, hogy nem akarják a céget eladni.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér márciusban, a koronavírus-lezárások kezdetekor. (Fotó: MTI / Kovács Tamás) A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér márciusban, a koronavírus-lezárások kezdetekor. (Fotó: MTI / Kovács Tamás)

A kormányhoz közel álló lapok viszont érvként hozták fel a közleményt megelőző cikkeikben, hogy azért érkezett el pont most az idő a „megszerzésre”, mert a Covid miatt egy olyan vagyonelem, mint a repülőtér, most olcsóbb portéka lehet. A reptér ügyeit ismerő egyik forrásunk ezt nemes egyszerűséggel sületlenségnek minősítette, egy másik, a privatizáció körülményeit és jogi hátterét is ismerő szakember pedig egyértelműen a politikai kommunikáció részének nevezte az újabb fordulatokat, hozzátéve: ez önmagában nem zárja ki, hogy végül megvalósul ez a tranzakció, mert jól láthatóan nem tisztán üzleti, hanem nagyrészt politikai kérdésről is van szó.