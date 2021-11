Év végi jutalmak: mit terveznek a cégek?

A hazai cégek 58 százaléka tervez év végén valamilyen eseti juttatást adni a munkavállalóinak - tájékoztatta a Magyar Utalvány Zrt. októberi kutatása eredményéről kedden az MTI-t.

A legjellemzőbb jutalmazási forma a bérrel megegyező módon adózó kifizetés, például a bónusz vagy a jutalom; a válaszadók több mint fele választja ezt. A kutatásban részt vevők 22 százaléka tervez valamilyen tárgyi ajándékot adni, 20 százalékuk pedig csekély értékű ajándékot ad, utalvány formájában.

A cégek egy töredéke jótékony célra fordítja a keretet (Fotó: Pixabay) A cégek egy töredéke jótékony célra fordítja a keretet (Fotó: Pixabay)

hirdetés

Ferenczi Róbert, a Magyar Utalvány Zrt. vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: azon cégek közül, amelyek idén nem terveznek év végi juttatást adni, a legtöbben azzal indokolták döntésüket, hogy ez korábban sem volt jellemző náluk. Hozzátette: a megkérdezettek 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy korábban adtak valamilyen juttatást, de most nem tudják kigazdálkodni. A vállalkozások közel 4 százaléka jótékony célra fordítja ezt a keretet.

Üzleti partnereinek a kutatásban részt vevő cégek 52 százaléka adna ajándékot; a cégek közel fele 5 ezer forint alatti összegben gondolkodik. A leggyakoribb továbbra is a tárgyi ajándék, de ebben a szegmensben is választják az utalványokat, illetve akár különféle eseménybelépőket is.

(MTI)