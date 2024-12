Ezért a drága finomságért ölik egymást az emberek a Lidl-ben és Aldi-ban

Akkora a kereslet a dubaji csoki iránt a Lidl-ben, hogy az áruházlánc kénytelen volt vásárlási korlátozást bevezetni. Mostantól egy vásárló legfeljebb 2 dobozzal vehet az idei karácsony slágerédességéből – írta a hvg.hu.

Ráadásul a pisztáciakrémmel töltött csoki nem is olcsó: egy kilogramm közel 25 ezer forintba kerül a Lidlben, a száz grammos kiszerelésért 2499 forintot kell fizetni. A rivális Aldiban is árulnak hasonló édességet, ott egy 90 grammos szelet 1499 forintba kerül, de egy 30 grammosat már 499 forintért is kapni.

A dubaji csokoládé karrierje nálunk is rendesen felívelt

És hogy mitől lett hirtelen ennyire „menő” és népszerű a dubaji csoki? A dubaji csokoládé a TikToknak köszönhetően indult világhódító útra az elmúlt hetekben és hónapokban. Az influenszerek egymást túllicitálva majszolják a krémes finomságot, amit közben milliók néznek. Az exotikusnak tűnő csokit pisztáciapaszta és knafeh keverékével töltik meg, a knafeh a Földközi-tenger menti arab országok enyhén sós desszertje. Hagyományosan olvadt sajt van benne, amit jól kiegészít a ropogós kataifi-tészta. Az egészet cukros sziruppal öntik nyakon, amit gyakran rózsavízzel ízesítenek. Ettől a csoki elvileg egyszerre lesz roppanós, ragacsos és nyúlós, ami instant siker.

Mennyiségi korlátozásokat egyébként utoljára az árstopok idején vezettek be a kiskereskedelmi láncok, ki ne emlékezne, hogy két éve pont karácsonyi időszakban kormányzati nyomásra mesterségesen alacsony áron kínált termékekből – tejből, csirke far-hátból, lisztből, étolajból, kristálycukorból, sertéscombból, tojásból – szinte minden üzletben csak bizonyos mennyiséget lehetett vásárolni.