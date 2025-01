Fájdalmas ütésbe szaladt bele Mészáros Lőrinc

Visszavonulót fúj Mészáros Lőrinc vasúti fuvarozással foglalkozó cége, a V-Híd Cargo. Az uuuuu.hu vasúti szakportál egy belső levelet bemutatva arról számol be, hogy komoly bajok vannak a cégnél.

A „V-ge van, kicsi: nem lett nagy a V-Híd Cargo” című írásban bemutatott levél azzal indít, hogy

„az elmúlt időszakban a cég működését új alapokra kellett helyeznünk, mert az eddigi üzleti modell – amely széleskörű tevékenységre, nagy eszközállományra és bérelt gépekre épült – súlyos nehézséget okozott. Az eszközállomány csökkentése a vállalat méretének redukálása, csökkentése elkerülhetetlen. Ezért radikális változtatásokra van szükség.”

A változásokat pedig három pontban összegzik:

Csak a saját építési tevékenységeinket tartjuk meg. A feleslegessé vált eszközöket eladjuk, bérelt gépeket visszaadjuk. Költségeket jelentősen csökkentünk.

A levélből az is kiderül, hogy a cég dolgozóinak számára megszűnik a 30 százalékos bérpótlék, illetve a túlóra lehetősége is „feladatcsökkenés miatt várhatóan megszűnik”. Talán ennél is sokkolóbb lehet a következő pont:

„A felelőtlen munkahelyi magatartás és a szakszerűtlenség miatt számos járműmeghibásodás keletkezett, mely költséges javítást vont maga után. A gépekben keletkező károkat a gépet használó dolgozó lesz köteles viselni. Ezek mérlegelés nélkül a fizetésből levonásra kerülnek.”

„A levélíró állítása szerint számos esetben emberi mulasztás okozott drága meghibásodásokat, így február elsejétől ezek költségét mérlegelés nélkül hárítják a járművet használó munkavállalóra. Mivel a mozdonyokban eső kisebb kár javítása is jelentős összegű lehet, a mozdonyok nagy része pedig koros és elavult, ugyancsak kérdéses, hogy a bérpótlék és túlórapénz nélküli munkakörnyezetben ki fog kitartani a cég mellett”

- mutat rá a lap.

Az okokat pedig így összegzi:

"A V-Híd Cargo 2022 őszén nagy lendülettel lépett a piacra, hogy a zsírosnak tűnő vasúti árufuvarozás tortájából is kihasítsa a maga szeletét. Ezen a piacon viszont kiélezett verseny zajlik: a folyamatosan romló állapotú infrastruktúra és a növekedő hálózat-hozzáférési és személyzeti költségek miatt a vasúttársaságok szinte minden fuvarért ölre mennek, egy-egy jobban fizető üzletért nem ritkán éveken keresztül egyezkedve a befolyásos külföldi megbízókkal. Hiába az ütőképes bérelt járműflotta, úgy tűnik,

a V-Híd ezt a piacot nem tudta leuralni,

nem mintha ennek lett volna realitása."

A Telex megkereste a V-Híd Cargót is, ahol azt a választ kapták, hogy

„az Ön kérdéseinek alapjául szolgáló cikk több pontatlanságot, félrevezető és valótlan információt tartalmaz, amelyek hátrányosan érinthetik cégünk piaci megítélését”.

Azt azonban nem írta meg a cég, hogy pontosan mely információk pontatlanok, félrevezetők vagy valótlanok. „A V-Híd Cargo Zrt. menedzsmentje az elmúlt hetekben áttekintette a vállalat eddig tevékenységét, valamint a cégcsoport előtt álló feladatokat. Ennek eredményeként a cég olyan operatív intézkedéseket mérlegel, amelyek célja a hatékony és biztonságos működés hosszú távú fenntartása” – írták még, majd leszögezték, „fontos hangsúlyoznunk, hogy a V-Híd Cargo Zrt. működése stabil, és a vállalat nem tervezi kivonulását az árufuvarozási piacról”.

A Telex egy szakértőt is megkérdezett az ügyben, szerinte többek között a V-Híd Cargo a versenytársakkal szembeni agresszív fellépése is komoly gondokat okozott, és az uniós források elapadása is nehéz helyzetbe hozta a céget.

A cikk hozzáteszi azt is, hogy a cég agresszivitása miatt