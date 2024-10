Fogadkozik a Magyar Posta

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A szolgáltatást a posta mintegy 400 mobilposta autóval végzi, amelyek munkanapokon meghatározott időszakban menetrendszerűen járják a településeket. Az érintett településeken a házhoz kézbesítés változatlan módon történik, azaz a kézbesítésben a jelenlegihez képest nem lesz változás, a nyugdíjakat is a megszokott kézbesítő fogja kézbesíteni. (MTI)

A mobilpostán mindazok a postai szolgáltatások igénybe vehetők, amelyek egy hagyományos postán, ilyen a csekkbefizetés, levélpostai és csomagküldemények és utalványok feladása és átvétele, POS terminálon történő bankkártyás pénz be- és kifizetés.

Az érintett, 1500 lakosúnál kisebb települések önkormányzatai, vállalkozásai jelenleg és a jövőben is regisztrálhatnak a postapartneri programra, amely alapján a Magyar Posta egyeztet az együttműködés kiterjesztéséről. Az egyedi megállapodás létrejöttéig mobilposta biztosítja a szolgáltatást, tehát a postai szolgáltatás minden magyar településen elérhető marad - hangsúlyozta a posta.

A postapartneri program keretében a meglévő vállalkozói tevékenység mellett nyújthatók a postai szolgáltatások, így növelhető az ügyfélkör és az árbevétel, ezzel is erősödik a vidék megtartó ereje. Az új modell lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy a postai szolgáltatások továbbra is helyben legyenek elérhetőek. A postapartneri programot kedvezően fogadták az eddig csatlakozott települések, már több mint 650 postapartner működik az országban - ismertették a közleményben.

