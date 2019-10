Források startupoknak: Az ötletre is van pénz

Az egykori pénzügyminiszter több példával szemléleti, hogy akár már az ötlet szintjén is lehet pénzhez jutni. Érettebb szakaszban pedig, ahol már százmillió forintos bevétele van egy cégnek, magánpiaci befektetők is hajlandóak akár dollárban nyolc számjegyű tőkeemelésre is.

A cikk a megújult, ma megjelent Piac és Profit magazinban olvasható.