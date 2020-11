Kisfaludy-pénzek: Gerendai Károly Lupa-tavi strandja is 140 millió forintot kapott a közösből

Nem csak az önkormányzati tulajdonban lévő strandok kaptak vissza nem térítendő állami támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ), hanem magántulajdonban lévő strand is. A kormányzati felügyelet alatt álló MTÜ ugyanis például a Lupa Strand Kft.-nek is adott 139,9 millió forintot a Lupa-tó strand fejlesztésére - derül ki a Kisfaludy-pályázatok 2020-as nyerteseit felsoroló listából.

- szól a Lupa strand bemutatkozása.

A Lupa-bányatónál sokáig nem lehetett fürdeni, de 2016-ban a Sziget Fesztivál alapítójaként ismert Gerendai Károly és a videotonos Lakatos Péter üzletember megnyitotta a Budapest tengerpartjaként hirdetett strandját, a Lupa Beachet. A strandnak egyre jobban megy. Évről évre mintegy 100 millió forinttal tud növekedni, de a két milliárdos vállalkozó egyelőre nem ebből gazdagodik tovább. A Lupa Strand Kft. árbevétele a 2018-as 560 millió forintról 671,5 millió forintra növekedett 2019-ben, ami 12,1 millió forint profithoz volt elég, de osztalékot ezúttal sem fizettek, csakúgy, mint a korábbi években.

Idén nyáron négy új attrakcióval: egy autósmozival, egy horgászcentrummal, egy különleges csúszdával és egy szaunatoronnyal bővült a Lupa kínálata.

Hallottuk, hogy lehet strandfejlesztésre pályázni, de a közép-magyarországi régióra nem volt pályázat, ezért egyedi kérelmet nyújtottunk be az MTÜ-höz, amit pozitívan bíraltak el. Az elnyerhető összeg felső határát kaptuk, amiből a horgászcentrumot és a csúszdát is építettük, de a kerékpárutat is fejlesztjük. Alapvetően méltánytalannak éreztem, hogy a versenytársakat közpénzből fejlesztik, de a Lupát nekem kizárólag a saját költségemen kellett volna fejlesztenem. Vagy mindeni kapjon, vagy senki