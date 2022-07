Gigaberuházás Kecskeméten: a Mercedes 400 milliárdból fejleszt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár hatalmas beruházással fejlődhet tovább a következő években.

Ennek értéke 400 milliárd forint, a kormány pedig 14 milliárdos vissza nem térítendő támogatást nyújt hozzá, de infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve az ehhez kapcsolódó képzési program támogatásával is hozzájárul a beruházás sikeréhez.

A miniszter felvezetőjében elmondta, hogy a magyar autóipar szárnyalt az elmúlt években, 2010 óta 2,5-szeresére növekedett a termelési értéke, az idei év első öt hónapjában pedig rekordmagasságban járt, így év végére a 10 ezer milliárdos érték is meglehet.

"Rendkívüli időket élünk, de ez sem akasztotta meg a forradalmi áttérést az elektromobilitásra az autóiparban. Ez a jövő záloga, sokat dolgoztunk azon, hogy az elektromos ipari átállás fontos helyszíne legyen Magyarország"

- mondta el Szijjártó Péter, és szerinte ez már így is van, ezt mutatja, hogy a Kínán és Németországon kívül hazán az egyetlen ország, ahol mindhárom német prémium autógyártó gyártókapacitásokkal rendelkezik, e mellett pedig a legnagyobb keleti akkumulátorgyártók is jelen vannak.

Ebben az átállásban pedig a Mercedes is élen jár, 2030-tól a vállalat már csak elektromos autókat szeretne a portfóliójában látni. Ez azonban nem fogja veszélybe sodorni a kecskeméti gyárat, miután a mostani beruházás célja, hogy az üzem két új elektromos platform gyártására is képes legyen. Ez az is jelenti, hogy új, az eddigieknél magasabb hozzáadott értékkel bíró és magasabb kategóriájú autókat fognak Kecskeméten gyártani.