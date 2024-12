Kötelező biztosítások miatt is szenvedett a Groupama

A lakáspiacot most élénk keresleti környezet jellemzi, ez 2025-ben fokozódhat, elsősorban a befektetési célú lakásvásárlások irányából.

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában – a legtöbb esetben 2025. március végi határidővel – kötelezte a Groupamát a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A feltárt jogsértések miatt a jegybank 49,5 millió forint felügyeleti és 1,6 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.

Az MNB a szerződéskötést megelőző tájékoztatás részét képező kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) hiányos tartalma, a panaszok határidőn túli megválaszolása, valamint a kifogást tartalmazó fogyasztói megkeresések nem panaszként történő kezelése miatt a vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését is megállapította a vizsgálat során.

A vizsgálat az informatikai rendszer védelmének területén is több jogszabálysértést állapított meg, többek között, hogy a biztosító nem gondoskodott valamennyi eszköze esetében a naprakész biztonsági frissítések alkalmazásáról, továbbá az ügyfélhívások rögzítéséről és visszahallgathatóságáról, valamint az elektronikus szerződéskötési folyamat során az ügyféladatok biztonságos átadásáról.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott a Groupama Biztosító Zrt.-nél (Groupama). A vizsgálat 2021 januárjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. Bár a pénzügyi felügyelet több hiányosságot is feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését.

