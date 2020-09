Gyógyszergyártó cégbe szállt be Száraz István

Közös irányítást szerzett a Gemil Pharma Zrt. nevű cég felett Herczku Milán, Pásztor Gergely, az állami tulajdonú Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és a Drycom Kft., olvasható a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett hirdetményben.

A Drycom Informatikai Tanácsadó Kft. Száraz István 100 százalékos tulajdonában van. Száraz leginkább onnan ismert, hogy 2013 végén ő indította el a vs.hu nevű, függetlennek ígért híroldalt, melyhez több neves online újságírót is leigazolt. A portál elindításához szükséges százmilliók forrása eleinte nem volt ismert, ám 2016 áprilisában kiderült, hogy a lapot kiadó New Wave Média több mint félmilliárd forintot kapott a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól. A lap sehol sem jelezte, honnan van a pénz. A vs.hu újságírói elmondásuk szerint nem érzékeltek semmiféle politikai nyomást cikkeik elkészítésekor, ám miután kiderült, hogy kormányközeli pénzekből működik az oldal, mégis felmondtak, mert ez az eltitkolt, közpénzes finanszírozási mód a szakmai elveikkel nem fért össze. A vs.hu ezzel gyakorlatilag földbe is állt. A New Wave Média egyébként 2015 végén több mint 4 milliárd forintért felvásárolta az Origo Média Zrt-t., 2017 nyarán pedig Matolcsy Ádám, Matolcsy György fia nevére is vette a New Wave-et. A cég azóta már a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz tartozik.

Száraz István (Forrás: M2 Petőfi TV)

A Gemil Pharmában történt irányításszerzéssel Száraz most új területen próbálja ki magát, az egykori médiabefektetőnek a gyógyszergyártásban eddig még nem volt tapasztalata.

A friss szerzemény Gemil Pharmát 2018. június 12-én alapították, fő tevékenysége a gyógyszergyártás és gyógyszerekkel való kereskedés, de a céginformációs lapjuk szerint értenek a tisztítószer- és testápológyártáshoz, a biotechnológiai kutatás-fejlesztéshez, a számítógépes programozáshoz, az információ-technológiai szaktanácsadáshoz, a pr és kommunikációs feladatok ellátásához, valamint film-, video-, televízióműsor-gyártáshoz is.

Egyébként Herczku és Pásztor, akik tehát Szárazzal és a Hiventures Zrt. kockázati tőkealap-kezelővel közösen vették át a Gemil Pharma irányítását, már 2018. december 13-a óta a gyógyszeres cég vezetői voltak.