Gyomlálásba kezdett az RTL Klub és a TV2, több műsort is megszüntetnek

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

Az RTL Magyarország megerősítette a SorozatWikinek, hogy nem készít új évadot a 2019 febuárjától képernyőre tűzött Alvilág című saját gyártású krimisorozatából. Az, hogy nem folytatódik a sorozat, közel sem meglepő: az Alvilág nagyon rossz nézettségi eredményekkel futott, már az első adás nézettsége is alacsony volt, és később sem sikerült növelni a közönségtáborát. Az első (és ezek szerint utolsó) széria 8 részből állt, de már az első alkalom is bukásnak tűnt. Kolosi Péter, az RTL Magyarország programigazgató vezérigazgató-helyettese egyébként már tavaly áprilisban nyilatkozott a sorozat kudarcának okairól. Kolosi azt mondta, a nézőket nem mozgatta meg az Alvilág, az okokat illetően pedig azt nyilatkozta a Marketing&Media című újságnak:

„Amióta készítünk ilyen tartalmakat, azóta mondom, hogy nem fog mindig minden egyes sorozat jó nézettséget hozni. Már csak azért sem, mert nagyon figyelünk arra, hogy ne mindig ugyanolyan jellegű tartalmakat mutassunk be. Azt is kell ugyanis próbálgatnunk – hiszen a dráma egy új dolog Magyarországon –, hogy milyen a nézők ízlése ebben a műfajban. Azt gondolom, hogy az Alvilág egy nagyon jól elkészített sorozat, bár az igaz, hogy a nézettsége nem éri el azt a szintet, amit mi elvárnánk tőle. Szerintem ennek elsősorban a műfaj az oka, és ezalatt nem a krimire, hanem kifejezetten erre a »dark crime« stílusra gondolok. Most az derült ki, hogy ez iránt a magyar nézők nem annyira nyitottak.”