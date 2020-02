Habony Árpád-közeli befektető szállt be a Dikh TV-be

Tulajdonrészt szerzett tavaly novemberben az Am-Bud-Pek Kft. az Első Roma Média Kft.-ben, azaz a Dikh TV-t működtető vállalkozásban – fedezte fel a céginformációs rendszerekben nemrég megjelent változásbejegyzést a hvg360.

Az Am-Bud-Ped Kft. tulajdonosa Schatzné Kovács Marianna. Róla a portál azt írja, hogy annak a Schatz Péternek a felesége, aki korábban a Habony Árpád nevével fémjelzett, később a fideszes médiaholding, a KESMA számára odaajándékozott Ripost című kormányközeli bulvárnapilapnak is tulajdonosa volt.

A történet szempontjából fontos lehet, hogy Schatzné romológus végzettséggel rendelkezik, vagyis sokat foglakozott a cigányság témájával.

A Schatzné Kovács Marianna vezette Am-Bud-Pek Kft. 20 százaléknyi részesedést szerzett az első magyar, kábeltelevíziós rendszereken is terjesztett roma televízióban.

A Dikh TV alapítója, Balogh Elek azt nyilatkozta a hvg360-nak, látják, honnan érkezett az új befektető, de hozzátette: bízik benne, hogy Schatzné tévés kapcsolatai meghatározóbbak lesznek, mint a politikai kapcsolatai, mivel továbbra is politikamentes tévét szeretnének csinálni.

Bár a hvg360 cikke szerint a csatorna az Orbán-kormány eszközévé válhat, ha a cigányokat szeretné megszólítani, Schatzné Kovács Marianna azt nyilatkozta, hogy ő a Dikh TV-ben a roma kultúra sokszínűségét szeretné bemutatni, hogy ezzel is elősegítse a roma integrációt, és ez iránt őszintén elkötelezett.

Az újonnan megjelent tulajdonos hozzátette, csak és kizárólag kulturális, ismeretterjesztő, szórakoztató tartalmakkal szándékoznak megtölteni az adásidőt, tehát maradnak politikamentesek.

Országos lefedettségű csatorna, már reklámok is vannak

A Dikh TV egyébként az elmúlt időszakban jelentősen növelte lefedettségét, mostanra szinte minden jelentős televíziós hálózaton keresztül elérhető, és idén megkezdte az Atmedia televíziós reklámértékesítő ház a csatorna reklámidejének értékesítését is.

A romacsatornát működtető Első Roma Media Kft.-nek az új befektető megjelenését megelőzően Radu Morar (a Tematic Media Groupon keresztül) és Balogh Vanessza Vivien fele-fele arányban volt tulajdonosa. Morar és Balogh továbbra is meghatározó tulajdonosok maradtak a tévés vállalkozásban. Balogh Vanessza egyébként ügyvezetője is a Dihk TV-t működtető Első Roma Media Kft.-nek. Morar a Sláger FM, a Sláger TV, a Fishing&Hunting (horgász-vadász csatorna) tulajdonosaként is ismert, több évtizede aktív médiabefektetőként Magyarországon.

