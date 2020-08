Három magyar vállalat is bekerült a leggyorsabban fejlődő techcégek közé

Három hazai társaság is felkerült a Deloitte Technology Fast 500 EMEA rangsorára.

Az idei lista 429. helyén álló MiniCRM Zrt. 226 százalékos növekedést ért el. A társaság jogelődjét 2009-ben alapították, terméke az ügyfélkapcsolatokat támogató automatizáló üzleti alkalmazás, kisvállalkozások számára készült felhőalapú rendszer, amely segít átláthatóvá tenni a folyamatokat, megkönnyíti a delegálást és hasznos riportokat ad a vezetők kezébe. A társaság már több országban, így Romániában és Horvátországban is jelen van.

Az idei 274. helyet megszerző Supercharge Kft. 485 százalékos növekedéssel büszkélkedhet. A céget 2010-ben alapították és Budapest mellett már Londonban is rendelkezik irodával. Olyan nagyvállalati ügyfeleknek fejlesztenek – elsősorban mobilra szánt megoldásokat, mint az OTP, a Santander Bank, a Deutsche Telekom, vagy a Magyarországon a NetPincér.hu márkával jelen lévő Delivery Hero.

A Dyntell Magyarország Kft. legmagasabbra rangsorolt magyar vállalkozásként a 42. helyezést érte el a Deloitte Technology Fast 500 rangsorában. A mesterséges intelligenciával foglalkozó debreceni székhelyű vállalat nemcsak az egyetlen hazai cég a lista felső 10 százalékában, de egyben az EMEA-régió leggyorsabban fejlődő magyar technológiai vállalata is.

A most publikált rangsorban a brit Revolut lett az első helyezett, bevételnövekedésének mediánja 2015 és 2018 között 39 754 százalék volt. A második helyezett szintén fintech cég, és szintén brit: az OakNorth sem panaszkodhat, a maga ugyanebben az időszakban elért 30 706 százalékos növekedésével.

A rangsorban szereplő cégek átlagos növekedési üteme 2019-ben 1258 százalék volt, a listát a brit Revolut neobank vezeti. Hozzá csatlakozott most három magyar cég, a Dyntell Magyarország Kft., a Supercharge Kft., és a MiniCRM Zrt - számol be a piacesprofit.hu a Deloitte közleménye alapján.

