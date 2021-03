Hazai üzletfejlesztő a világelitben

Lokális cégek ereje

A vírus következtében teljesen átrendeződnek az erőviszonyok az üzleti szereplők között. Már a 2008-as nemzetközi gazdasági válság után megfigyelhető volt, hogy előretörtek az unikális szakmai tudással rendelkező, kisméretű cégek, és komoly eredményeket értek el bizonyos szektorokban. A 2020-as évben érthető módon komolyan felerősödött ez a tendencia az üzletfejlesztési területen, hiszen manapság minden az újrastrukturálásról szól. Ebben a szegmensben lett meghatározó szereplő a magyar tanácsadó cég. Az elmúlt egy évben realizált sikereik közül leginkább bevételi növekményüket (a bevétel duplázásával milliárdossá nőtt a csoport), a fejlesztett partnereik átlagos 68 százalékos bevételnövekedését és az ezt a mértéket meghaladó profitnövekedését, a COVID-19-es időszakra egyedileg kifejlesztett üzleti stratégiáikat, szervezetfejlesztési eszközeiket, és a vírushelyzet menedzselését támogató, egyéni és csapatsportokban alkalmazott mentális megoldásaikat – melyekkel több sportoló olimpiai részvételében vállaltak fontos szerepet világszerte – említik meg.

Mentors & Partners Group és a RISE

A Mentors & Partners Group üzletfejlesztési tanácsadással, azon belül is egy speciális műfajjal, a business mentoringgal foglalkozik. Ezt az egyedi üzletfejlesztési megoldást ők alakították ki, amelynek lényege, hogy egybegyúrják a hagyományos tanácsadás projektszemléletű megoldásait a business coaching humán oldalon fejlesztő módszereivel. Így tulajdonképpen a megbízó partnerek elsőszámú vezetőinek, felsővezetőinek egyéni fejlesztésén keresztül valósítják meg az aktuális kihíváshoz rendelt üzletfejlesztési programokat. Így nemcsak egy adott, aktuális probléma kerül lezárásra, hanem a menedzserek is komoly tapasztalatot szereznek a megoldások kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában. Ennek köszönhetően egy következő kihívással már sikeresebben szállnak szembe. Az üzletfejlesztés középpontjában az ember áll, ezért az üzleti stratégia, a termékkoncepciók, a szervezetfejlesztés, a brandépítés és az imázsépítő kommunikációs munkák is az emberek megértésén alapulnak. Ehhez hívják támogatásul a közel húsz éve folyamatosan fejlődő RISE döntéshozatali mechanizmust beazonosító rendszerüket – magyar, amerikai, francia fejlesztés, amelyen 12 ország szakemberei dolgoztak/dolgoznak –, amely a hagyományosan használt pszichológiai teszteket generációkutató, szociológiai, történelmi, social media profiling és hazugságvizsgálati elemek alkalmazásával helyezi a személyiség- és viselkedéselemzés egy új dimenziójába. Ezzel a tudásháttérrel hajtották végre a fejlesztéseket az üzleti életben, a sportban és az oktatásban.

Nemzetközi elismerések

A magyar vállalkozások nemzetközi piacon történő megmérettetéskor több szempontból is kihívások előtt állnak. Bár a globalizáció folyamatosan fókuszba helyezi a kis országok képviselőit is, nehéz a nemzetközi figyelmet megragadni a nemzetközi díjak világában. Ez még inkább igaz egy olyan üzleti területen, mint az üzletfejlesztés, ahol a nagyok uralják a piacot. Bár pont a BIG4-ba vetett bizalom csökkenése okozza a komoly szakmai tudással rendelkező szereplők előrébb lépését, a nemzetközi figyelem szempontjából ők még úttörők. Ezért is komoly fegyvertény, hogy ugyanazon évben, pont a pandémia évében a cég három területről is igen komoly elismerést kapott. A Mentors & Partners Group az Innovation & Excellence Awards 2021-en a „Most Innovative Business Advisory Firm” kategória nyertese lett, tekintettel a COVID-19 időszakban, elsősorban a szervezetfejlesztés és az üzleti stratégia területein bemutatott új megoldásainak köszönhetően, melyek a partnereik számára komoly növekményt biztosítottak 2020-ban. A RISE rendszer a Corporate Vision Awards 2020 év végi értékelésén a „Leading Innovators in Corporate Behavioural Development” díjat kapta, az üzleti területre fejlesztett COVID-19 komplex értékeléseknek és a Tokiói Olimpiára készülő csapat- és egyéni sportolók részére fejlesztett speciális krízishelyzetet elemző és értékelő, annak menedzselését támogató komplex tesztjeinek köszönhetően. Talán nem meglepő ezek után, hogy a cég CEO-ját, Palencsár Miklóst pedig a CEO Today Europe Awards 2021 szakmai zsűrije több mint 8000 jelölt közül választotta be Európa legjobb CEO-i közé, elsősorban a cég sikeres menedzselése, a megbízó partnerek, a CEO privát mentoring partnereinek és a cég szervezetében lévő kollégák fejlesztésében elért eredményeinek köszönhetően. Ezekről a sikerekről, a CEO személyéről és a vele történő munkáról – a CEO Today Europe Awards metodikája alapján – maguk az érintettek számoltak be.

Az egyedi és erős szakmai tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy a COVID-19 vírushelyzetet menedzselni tudják, az újraindulást pedig sikeressé tudják tenni az üzleti és sportélet szereplői. Az üzletfejlesztésben az általános sablonok, a „dobozos termékek” nem működnek. Egyre több hazai cég keres és alkalmaz valóban rájuk formált üzleti megoldásokat. A cégtulajdonosok és cégvezetők konkrét elvárása a sablonok elkerülése, és a saját kihívásaikra választ adó fejlesztések. A hazai sport területén is egyre több szakember számára természetes, hogy a mentális felkészítés egy olyan folyamat és eszköz, amelyben a világ legjobbjainak szintjére szükséges felzárkózni az utánpótlásfejlesztésben vagy a válogatott eredmények javítása érdekében. Ezeken a területeken tartozik immáron a világelitbe az MPG, így nem meglepő, hogy egyre több magyar sikerben vállalnak szerepet.