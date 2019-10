Hiába trükközött a TV2, az X-Faktor megint berobbant

Szeptember eleje óta a TV2 folyamatosan módosította a hétvégi programját. A furcsa elsősorban az volt, hogy miközben rendre betették szombatra a Sztárban sztár leszek! ismétléseket, majd vasárnapokon a nézők az Ázsia Expressz összefoglalóját nézhették, a (nyomtatott és online) műsorújságokban rendre valamilyen filmet terveztek eredetileg. Így minden egyes alkalommal műsorváltozást jelentettek be, pedig egy idő után már szó sem volt erről. A TV2 szombatonként gondosan ügyelt arra, hogy a Sztárban sztár leszek ne feleslegesen kerüljön adásba, és az RTL Klub legerősebb műsorát, A mi kis falunk sorozatot igyekeztek elkerülni.

Megint le lett osztva a hétvége

Ezúttal viszont a TV2 másképp döntött, szerette volna már a rajtvonalnál elbuktatni a tavalyi év legsikeresebb műsorát, az X-Faktort. Az ötlet nem volt hamvába halt, hiszen idén az RTL nyárra tervezett török sorozatát és a csatorna párkereső realityjét, a Love Islandot is így tudták már az induláskor lépéshátrányba hozni. A TV2 az eddig megszokotthoz képest jóval korábban 18:55-kor kezdte a Sztárban sztár leszek! extra válogatót, amely az X-Faktor válogatókhoz hasonlóan a leggyengébb produkciókra fókuszált. Ráadásul a műsoridővel sem fukarkodtak, hiszen három órán át lehetett a kínos és élvezhetetlen produkciókon röhögni vagy szörnyülködni. A próbálkozás nem jött be, hiszen az X-Faktor nagyon simán nyerte az idősávját.





Megint nagyon bekezdett az X-Faktor (Fotó: RTL Klub) Megint nagyon bekezdett az X-Faktor (Fotó: RTL Klub)

Az X-Faktor erős kezdése a nézettségi toplistán is tükröződött, hiszen a 19-49 év közöttiek esetében a hét legnézettebb műsora lett az RTL tehetségkutatója. Vasárnap viszont kiderült, hogy a TV2 miért gondolta, hogy akár még az X-Faktor ellen is lehet esélye a Sztárban sztár leszek!-nek. Ekkor ugyanis a olyan számokat tudott a műsor, amellyel a teljes népesség esetében lett a legnézettebb, és a fent említett 18-49-es korcsoportban pedig végül a második helyen zárt. Meglepő lenne, ha nem próbálnának a csatornák nézőket elvinni egymás legsikeresebb produkciójától, ám úgy tűnik, hogy a következő hetekre a szombatot (továbbra is) fixen nyeri az RTL, míg a vasárnap a TV2-é lesz.

De mi lesz a hétköznapokkal?

Ezek után sokka érdekesebbnek tűnik, hogy a hétköznapokon mi lesz a nézettségi versennyel, októberben ugyanis mindkét csatorna beleerősít. Igaz a TV2 pénteken befejeződött realityje, az Ázsia Expressz kifejezetten jól teljesített, rendre felfele húzta a csatorna átlagos közönségarányát, és a toplistán is bérelt helye volt az első 5-ben. A szereplők között voltak ugyan kevésbé színes egyéniségek, de sikerült néhány olyan párt is találni, akik „elvitték a hátukon a showt”.

Így a TV2 már most hétfőn vadonatúj műsorstruktúrával jelentkezik, amelyből borítékolhatóan erős lesz a Palik László vezetésével képernyőre kerülő Fuss család, fuss! Az Exatlon tavaszi sikere után legalábbis jó esélye van a TV2 sportvetélkedőjének, hogy ez is a nézők kedvencévé váljon. A műsor hétköznap esténként 19:20-tól kerül adásba, majd ezt követően egy gasztroreality lesz a TV2 kínálatában. A Séfek Séfe 2. évada a csatorna beharangozója szerint még embertpróbálóbb kihívásokkal, még több izgalommal és számtalan meglepetéssel jelentkezik majd. A műsor zsűrijébe három jónevő séf került, Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes, az persze majd menet közben derül ki, hogy a képernyőn hogyan muzsikálnak. Az biztos, hogy a főzős programhoz egy vérprofi műsorvezetőt szerződtetek, hiszen ebben a produkcióban tér vissza a képernyőre Liptai Claudia.

Sportos családokkal ismételnék meg az Exatlon sikerét (Fotó: TV2) Sportos családokkal ismételnék meg az Exatlon sikerét (Fotó: TV2)

Persze az RTL Klub sem ül ölbe tett kézzel, hiszen egy hét múlva náluk is új struktúra jön. Így is kérdéses, hogy az az egy hét előny, amit most a TV kap, mennyire fog visszaütni. Az RTL egyik nagy durranásának szánt társkereső valóság showja, a Love Island ugyanis finoman szólva sem váltotta meg a világot. Tulajdonképpen bukásról beszélhetünk a formátum esetében, hiszen egy meglehetősen drága produkcióról beszélünk, ehhez képest a műsor a csatorna átlagos főműsoridős közönségarányát rendre alulmúlta. Igaz a múlt héten is voltak olyan napok, amikor mutatott életjelet a társkereső, így érdekes lesz, hogy az RTL-es tangás csajok és a kigyúrt fiúk mire mennek majd a fináléban a TV2 sportos családjaival. Október 14-től viszont visszatér az RTL Klub egyik korábbi sikeres műsora, a Nyerő páros. A műsor még 2016-ban debütált a csatornán, és annak ellenére, hogy erős számokat produkált, csak 2018-ban folytatódott. A harmadik évadra viszont most nem kellett csak egy évet várni. Ami újdonság lesz, az az egyik műsorvezető személye lesz. A jól megszokott Sebestyén Balázs mellett ugyanis nem az állandó „untermannja”, Vadon Jani lesz a műsorban, hanem egy eddig csak szereplőként bemutatkozó személy, Kabát Péter. Az exfocista kapcsán – bennem mindenképpen -van egy olyan érzés, hogy egy Majkához hasonló karaktert próbál az RTL Klub is képernyőre vinni. Napjaink egyik legsikeresebb tévés személyisége annó épp egy RTL-es produkcióban, a Való Világ első szériájában tűnt fel, majd kapott kisebb-nagyobb feladatokat az RTL Klubon, illetve a csatorna kábelcsatornáin. Más kérdés, hogy a nagy ugrást és az elsővonalas tévés státuszt viszont már a konkurenciánál, a TV2-nél érte el.

Egészen mást néznek az aktívak és a nyugdíjasok

Visszatérve a mögöttünk hagyott hétre, a kereskedelmi célcsoportban a már említett X-Faktor, Sztárban sztár leszek! mellett a legnézettebb öt műsor közé a Drága örökösök, a Házasodna a gazda és az Ázsia Expressz került. De például a Jófiúk a top 10-be sem fért be. A 18-49-es korosztálynál a F+ két műsorral is szerepelt a legnézettebb 20 között (Jupiter felemelkedése, és a Csillagok háborúja 7), de a Ferencváros megalázó EL verségét is nagyon sokan megnézték. Nem jellemző, hogy egy egészen kis tematikus csatorna az első 20-ba kerüljön, de Bödőcs Tibor műsora révén a Comedy Centralnak ez most sikerült.

A teljes népességnél az élbolyban még nagyjából hasonló műsorokkal találkozhatunk (Sztárban sztár leszek!, X-Faktor, Tények, Drága örökösök, Híradó), ám markánsan látszik, hogy az idősebb generáció sokkal inkább érdeklődik a hírműsorok iránt, mint a fiatalabbak. A fent említett Fradi meccs egyébként az első 20-ba sem fért be a 4 évesnél idősebbeket leképző célcsoportnál, ellenben ott találjuk a Gasztroangyalt és a Lottósorsolást is.

Összefoglalva a 40. heti adatokat a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub még egy picit erősíteni tudta a közönségarányát (15,1% SHR), és ennek köszönhetően a korábbi hetekben megszerzett előnyét is növelte. Ez részben azért sikerülhetett, mert a hétköznapokon az eddigi nagyon szoros eredményekkel szemben sikerült stabilan nyerniük. Így a TV2 közönségaránya (11,9% SHR) ezúttal némileg olvadt.

Az egyet előre, egyet hátra játékban a F+ (4,9% SHR) most épp növelni tudta a számait, és a korábbi holtpontjáról a Coolnak (2,7%) is sikerült felfele mozdulnia. A Viasat3 (2,1% SHR) gyakorlatilag hetek óta hasonló számokkal rukkol elő, ahogy a Duna TV (0,9% SHR) is a megszokott 1 százalék körüli közönségarányt hozta ismét.