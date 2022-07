Hogyan keltsünk igazán emlékezetes benyomást az állásinterjún?

Nickle LaMoreaux, az IBM humánerőforrás-menedzsere a cégnél töltött 20 éves munkája során több ezer álláskereső felvételében segédkezett. Bár tökéletes interjú nem létezik, emlékszik egy olyan jelentkezőre, aki elég közel járt a tökéleteshez. Nem volt bonyolult, amit csinált, mégis hatékony: az interjú után elküldött egy anyagot, amivel lenyűgözte a HR-osztályt.

LaMoreaux úgy emlékszik, hogy éppen azelőtt interjúvolta meg a jelentkezőt, hogy az IBM közzétette volna éves eredményjelentését. Bár a jelentkező "szókimondó" és "jól felkészült" volt a találkozón, a felvételi bizottság még nem döntött határozottan mellette.

Ám órákkal az IBM-jelentés nyilvánosságra kerülése után az illető egy olyan e-mailt küldött, amivel mindent megváltoztatott.

Kapcsolódó cikk Figyelmeztető jelek: meneküljön, ha ezt tapasztalja egy állásinterjún! Az állásinterjúk kétirányú folyamatok, hiszen a leendő munkavállalókat nem csak „vizsgáztatják”, hanem ők is ezek során ismerkednek a céggel és menedzsmenttel.

"Az üzenetben felvázolta a négy legfontosabb megállapítást, amelyet a jelentésből következtetett ki a céggel kapcsolatban, ezeket korábbi tapasztalataihoz kapcsolta, és rákérdezett azokra a technológiákra, amelyeket akkoriban gyártottunk" - mondta LaMoreaux a CNBC-nek. "Engem azonnal lenyűgözött."

Ezek után rögtön fel is vették.

Bár lehet, hogy nem kell mindenkinek megtanulni értelmezni egy eredménykimutatást ahhoz, hogy munkát kapjon, LaMoreaux szerint minden pályázó növelheti az esélyét a felvétel során, ha proaktívan cselekszik, és az interjú után példákat küld addigi munkájáról a felvételi eljárás vezetőinek.

Még hatásosabb, ha a munkamintát egy olyan projekthez tudja kapcsolni, amelyen a vállalat éppen dolgozik, vagy egy konkrét célhoz, amelyet a felvétel során a beszélgetésben említettek.

"Semmi sem meggyőzőbb, mint látni egy tényleges munkát, legyen az egy részletes prezentáció, amelyet egy megbeszélésre állított össze a jelentkező, vagy egy link az online portfólióhoz" - mondja. "Ez segíthet meggyőzni a bizottságot arról, hogy az interjúalany a legalkalmasabb a munkára."

Az állásinterjún a jelentkezőnek is ér kérdezni. Fotó: Pixabay Az állásinterjún a jelentkezőnek is ér kérdezni. Fotó: Pixabay

Egy másik módja annak, hogy erős első benyomást keltsen egy jelentkező az interjún a szakértő szerint az, hogy kérdéseket tesz fel. Így például érdeklődik az iránt, hogyan igyekszik a vállalat megfelelni saját hitvallásának, és hogyan dolgoznak a vezetők az üzlet bizonyos aspektusainak javításán.

"Szeretem, ha olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a szervezetünk mélyebb rétegeit érintik" - mondja LaMoreaux. "Egyszer például egy jelentkező azt mondta nekem: "Ön azt állítja, hogy az IBM értékeli az átláthatóságot és a sokszínűséget. Mondana egy példát arra, hogyan dolgozik a vállalat ezekért a célokért?""

Azt is megkérdezheti az interjúztatótól, hogy beszélhet-e két új alkalmazottal "nem hivatalosan" a beilleszkedési tapasztalataikról. Az ilyen beszélgetések nemcsak abban segítenek, hogy jobban felmérje a szerepkört és a vállalatot, hanem azt is bizonyítják, hogy erősen érdeklődik - és hajlandó - megismerni a szervezet minden csínját-bínját, mondja LaMoreaux.

Hozzáteszi, hogy az átgondolt kérdések feltevése és a kezdeményezőkészség arra utal az interjú során, hogy a jelentkező "igazán elkötelezett" és izgatott a munkakörrel kapcsolatban – ez pedig egy lépéssel közelebb visz az állás megszerzéséhez.

Fontos tudni azonban, hogy ahhoz, hogy a munkakereső eljusson az interjúig, számos lépést kell megtennie, vagyis először különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

A vállalat megismerése

HR-szakemberek egyetértenek abban, hogy az önéletrajzok számolatlan kiküldése helyett sokkal hatékonyabb jól kiválasztott helyekre elküldeni a jelentkezésünket, ehhez pedig tanulmányozni kell a céget, akihez beadjuk az önéletrajzunkat, mielőtt elküldenénk a jelentkezést és szerencsés esetben mielőtt behívnak interjúra, hiszen a tájékozatlanság és a random jelentkezés szinte sosem veszi ki jól magát.

Kapcsolódó cikk Meddig menekülnek még a dolgozók a munkahelyekről? Rekord mennyiségű munkavállaló hagyta el az állását, mert tudta, hogy rengeteg lehetőség várja. Vajon megáll ez a folyamat vagy folytatódik a túlpörgés?

Az ideális motivációs levél

Még mindig sok helyen kérnek motivációs levelet, amelynek nem elsősorban az a célja, hogy hazugságokat írjunk arról, hogy egész életünkben papucsgyártó cég asszisztensei szerettünk volna lenni, hanem hogy meggyőzzük a HR-osztályt íráskészségünkről és elkötelezettségünkről, amely azonban nem szükséges, hogy túlzó legyen. Amennyi őszinteség belefér egy motivációs levélbe, arra mindenképpen szükség van, a jó helyesírás, szépen megszerkesztett levél pedig alapkövetelmény!

A korábbi projektekről is érdemes beszélni. Fotó: Unsplash A korábbi projektekről is érdemes beszélni. Fotó: Unsplash

Az önéletrajz finomhangolása

Bizonyára minden álláskereső rendelkezik önéletrajzzal, ám ezt érdemes minden jelentkezésnél finomhangolni éppen arra az állásra, amelyre jelentkezünk, és kiemelni azokat a teljesítményeket és tapasztalatokat, amelyeket az adott helyen különösen értékelnek. Ez azt jelenti, hogy ha valaha pincérként is dolgoztunk, de most irodai asszisztensnek is jelentkezünk, akkor előbbit is megemlíthetjük, de jobb, ha kiemeljük, hogy más asszisztensi pozíciókban is kiválóan teljesítettünk, ellenben hangsúlyozhatjuk, hogy emlékezőtehetségünk kiemelkedő, hiszen ez mindkét állásban fontos lehet.

A közösségi média fontos

A munkaadók elvileg nem nézhetik meg a jelentkezők facebook-profilját, a gyakorlatban kérdés, hogy mértéktartóak-e ebben a tekintetben. Ami biztos, hogy a Linkedin-profilt mindenképpen érdemes fejleszteni és professzionális leírást adni magunkról akár angolul, megfelelő helyesírással és a tapasztalatokat részletezve.

Kapcsolódó cikk Itt a homeoffice-törvény: így lehet távmunkában dolgozni Júniustól emelkedtek törvényi szintre a távmunka veszélyhelyzet idején alkalmazott szabályai.

Készülni kell az interjúra

Sokszor utána lehet nézni, a cég milyen jellegű interjút szokott folytatni a jelöltekkel, erre érdemes készülni. Fontos lehet előre összeszedni néhány esettanulmányt, olyan helyzetet vagy feladatot, amelyet sikeresen megoldottunk, hiszen ezt megkérdezhetik a beszélgetés során. Érdemes előtte végiggondolni, hogy tapasztalataink hogyan illeszkednek ehhez a pozícióhoz, ezt ugyanis el tudjuk majd mondani, amikor magunkról beszélünk annak ellenére, hogy a hobbijaink és érdeklődésünk is érdekes lehet a munkáltatók számára. Ilyenkor fontos még egyszer megnézni a cég eddigi működését, kilátásait, céljait, és ha tudjuk, információkat szerezni azokról, akik a kérdéseket fel fogják tenni. Ilyenkor gondolhatjuk végig, nekünk milyen kérdéseink vannak a vállalattal kapcsolatban.

Mindezekkel felvértezve jó eséllyel indulunk egy sikeres interjúhoz.