Autóval és Európába utaztak idén a magyarok

A pandémia ellenére az idén is utaztak az emberek, főként az év elején, a járványt megelőző időszakban. A külföldi látogatásokat tudatosan, biztosítással megerősítve szervezték az utazni vágyók - derül ki a K&H Biztosító legújabb összeállításából.

Teljesen rendhagyó az idei év a koronavírus miatt, amely átszabta a nyaralási, utazási terveket is. Sokan az eredetileg elképzelt tengerparti nyaralást felcserélték hazai helyszínre, de akadnak, akik nem változtattak elképzeléseiken és külföldre utaztak.

Az utasbiztosítással rendelkezők átlagosan több mint 7 napot voltak távol, többségük, azaz 58 százalékuk autóval hagyta el az országot, csak 27 százalék utazott repülővel, és elenyészően kevesen, mindössze 9 százalék választotta az autóbuszt. Túlnyomó részük - tízből heten - az indulás előtti két napban kötötte meg az utasbiztosítását, az autóval utazók 26 százaléka pedig biztosra ment, azaz kért assistance szolgáltatást is.

