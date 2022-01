Hogyan találj munkát külföldön?

Cégen belüli áthelyezés

Az első és legkézenfekvőbb megoldás, ha a jelenlegi munkahelyed nyitott pozíció között nézel körbe. Amennyiben multinacionális cégnél dolgozol, biztos, hogy lesz lehetőséged egy másik országba költözni, “házon belül” munkát szerezni. Ez kényelmes megoldás, ha egyébként elégedett vagy a cégkultúrával. A cégen belül használt karrierportálon érdemes lehet szétnézni!

Hol érdemes munkát keresni?

Az Európai Unión belül szabad a mozgás, így bármelyik tagállamba mehetsz dolgozni. Ehhez diplomásként a legjobb, ha a LinkedIn-en keresgélni. A LinkedIn-en mindenképp érdemes kitölteni teljes a profilodat, ugyanis ez segíti a munkakeresést. Mindig jelölj vissza mindenkit. Sokan úgy kezelik a LinkedIn profiljukat, mint a Facebook oldalt, hogy csak azt jelölik be vagy vissza, akit tényleg ismernek, ez azonban nem jó választás.

Számtalan HR-es keresgél a LinkedIn-en, és rengeteg munkavállalót bejelölnek csak azért, hogy a toborzás során legyen kiből választaniuk. Emiatt bárki is jelöl be, jelöld vissza - ezzel növeled az esélyeidet egy új munkára!

A LinkedIn is, ahogy a legtöbb álláskereső portál, naponta küld hírlevelet az aktuális állásokról. Amennyiben igazán komolyan gondolod a munkahelyváltást, ajánlott minden nap megnézni az ajánlásokat, hátha találsz köztük olyat, amire jelentkezhetsz. Az álláskeresés nem úgy működik, hogy hetente leülsz egy órára jelentkezni - addigra már be is töltötték a pozíciókat! Minden nap szánnod kell rá időt, és amint meglátsz egy neked tetsző hirdetést, azonnal jelentkezz - akár a metrón ülve, telefonról is!

Ennek oka, hogy sokszor a HR-sek mindössze az első 50 jelentkezést olvassák el, hiszen nagy valószínűséggel már ennyiből is találnak szuper jelentkezőt. A te célod, hogy ne csak az első 50, de akár az első 10 jelentkező között is ott legyél, így bebiztosítva a helyedet!

Mit érdemes mindenképp frissíteni a profilodban?

Természetesen a profilod frissítése mellett elengedhetetlen az önéletrajzod frissítése. Ha multihoz jelentkezel, általában megfelelő az angol vagy német nyelvű önéletrajz attól függően, hogy milyen nyelven beszélsz jobban, és mi az adott cég kommunikációs nyelve. Sok esetben elég, ha angolul vagy németül beszélsz, amennyiben multihoz jelentkezel.

Emellett mind az önéletrajzban, mind a profilodban ezeket frissítsd:

Nyelvtudás - nem ajánlott a célország nyelvének ismerete nélkül elkezdeni a munkakeresést.

- nem ajánlott a célország nyelvének ismerete nélkül elkezdeni a munkakeresést. A készségeidet, képességeidet sorold fel, és a munkaköri leírásból az eredményeidet se hagyd ki.

és a munkaköri leírásból az se hagyd ki. Állítsd be azt, hogy nyitott vagy az új lehetőségekre, így jelezni a rád találó toborzóknak, hogy keressenek nyugodtan.

Az elérhetőségeidet, hogy biztosan elérjenek.

Mindig érdemes a célország álláskereső portáljain és a munkaügyi központban is szétnézni. Elég megtévesztő, hogy Magyarországon a Foglalkoztatási Hivatal legfőképp az álláskeresési járadék igénylésével foglalkozik, ugyanis a legtöbb EU tagállamban ez nem így van. Ezekben az országokban ugyanis diplomásoknak is bőven akadnak állások a munkaügyi központ honlapján, és számtalan olyan pozíció is elérhető, amelyet nagy cégek hirdetnek.

Ne becsüld le a közösségi média erejét!

Az is sokat segíthet az álláskeresés során, ha több külföldi álláskereső csoporthoz csatlakozol. Ebben az esetben ugyanis első kézből, a lehető leghamarabb látod az üresedéseket, és jelentkezhetsz is. Egyébként is állandóan a közösségi média profiljaidon lógsz, nem?

