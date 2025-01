Hosszú Katinkát várják a cégei a visszavonulása után

Január 8-án hivatalosan is bejelentette visszavonulását Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó. A 35 éves klasszis Facebook-oldalán közölte, hogy befejezte a pályafutását. Az úszó összesen 97 érmet nyert olimpiákon, világ- és Európa-bajnokságokon, amellyel abszolút rekorder Európában. Pályafutása során öt olimpián (2004, 2008, 2012, 2016, 2021), nyolc nagypályás világbajnokságon (2007-2022 között) és tíz nagypályás Európa-bajnokságon (2006-2022 között) vett részt. A sportoló visszavonulása után minden bizonnyal többek közt a cégeire fókuszál majd, hiszen az elmúlt években több vállalkozásban is kipróbálta magát. De nézzük, hogyan teljesítenek ezek.

Hosszú Katinka a medencén kívül törhet új babérokra

A bezárt étterem

Hosszú Katinka vállalkozásai közül talán legismertebb a Koool by Katinka mindenmentes étterem, amely a budapesti Szent István körúton várta a vendégeket. Bár értékelései kifejezetten jók voltak, átlagosan 4.4 pontot kapott a lehetséges 5-ből, tavaly áprilisban szomorú bejelentést tettek. Az étterem arra hivatkozva húzta le a rolót, hogy a további működés a jelenlegi gazdasági helyzetben csak a minőség romlása mellett lett volna megoldható:

A vendéglátóegység bezárt, már honlapja is megszűnt, az üzemeltető cég azonban továbbra is működik. A HK Superfood Kft. háza táján nem történt változás, az azonban már a 2023-as üzleti évben is látszott, hogy nem megy jól a cégnek, hiszen 162,7 millió forintos árbevétel mellett 19,2 milliós mínuszt ért el.

Önmagában egy frissen nyitott étterem esetében egyáltalán nem meglepő, hogy veszteséget termeljen, hiszen beruházások és fejlesztések is zajlanak még ilyenkor, amelyek finanszírozásához kell a pénz. Az azonban, hogy a 2022-ben megnyitott étterem végül bezárni kényszerült, arra utal, hogy nagyobb volt a baj. Ezzel együtt nem elképzelhetetlen, hogy Hosszú Katinka még kipróbálja magát a vendéglátásban, hiszen a Koool a szíve csücske volt. Ráadásul ahogy legendás vízilabdázónk, Kásás Tamás éttermének, a Tommy di Napoli-nak a példája is mutatja, sikerre vihető egy ilyen vállalkozás volt sportolóként.

A legfőbb cég továbbra is működik

Az egykori Iron Swim Kft., amely 2022 májusa óta Katinka & Co. néven fut, főtevékenységét tekintve ’PR, kommunikáció’ területtel foglalkozik. Mindez annak fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a korábban csak az úszóiskolát üzemeltető céget kifejezetten azért alakították át, hogy a többi céges érdekeltséget alá szervezzék. Az Opten céginformációs adatbázisa alapján a cégháló felállása továbbra sem változott. Az úszónő és férje, Layber-Gelencsér Máté ebben a vállalkozásban tulajdonosok, a Hosszú Katinka többségi tulajdonában álló Katinka & Co. pedig egyedül birtokolja a másik három céges érdekeltséget.

A 2023-as üzleti évben a vállalkozás árbevétele 70,8 millió forint volt, amely a kiegészítő mellékletben szereplő információk szerint elsősorban marketingmegjelenésekből és az úszóiskolából folyt be – ez visszaesés az egy évvel korábban regisztrált 91,912 millió forint után. A Katinka & Co. összességében 9,51 millió forintos profittal zárta az évet, azaz kétségbeesésre alapvetően nem volt ok; igaz, a nyereség egy év alatt több mint harmadolódott, hiszen 2022-ben még 36,7 millió forintos pluszban zárt a cég.

Az eltűnt úszóliga

Jó kezdeményezés volt, ám a koronavírus-járvány kirobbanása elvitte a részben Hosszú Katinka által megálmodott International Swimming League (ISL) úszóligát, amelyben csapatok versenyeztek volna egy úszóverseny-sorozatban. A szépreményű kezdeményezés mögött álló Iron International Kft. mostanra teljesen tetszhalottá vált, évek óta nullás árbevételt termel, 2022-ben és 2023-ban pedig összesen 20 millió forintos veszteséget hozott a konyhára.

A régi cég

Végül érdemes megemlíteni az első Iron-céget. Az egykoron még az úszónő volt férjével és edzőjével, Shane Tusuppal közös, de azóta már a Katinka & Co. Kft. egyedüli tulajdonába kerülő Iron Corporation Kft. továbbra is létezik, ám nem szerez érdemi bevételt, és csak veszteséget termel – 2023-ban 0 forint árbevétel mellett 2,5 millió forintos mínuszban zárt. Az egykoron az Iron-webshopot is üzemeltető cégben ennek ellenére van még pénz, hiszen a korábbi évekből csinos eredménytartalék gyűlt össze, amely még mindig 27 millió forintra rúg.