Idén összeeshet a médiapiac, a külföldi multik térnyerése folytatódik

A Magyar Reklámszövetség előrejelzése szerint mintegy 75 milliárd forinttal lesz kisebb a médiapiac - ennyi pénz hiányzik majd a médiapiaci szereplők kasszájából. Ez közel 40 százalékos visszesés. Egy korábbi előrejelzés inkább 25 százalékot vetített előre, de már a Whitereport jelentése is megemlítette, hogy ennél jóval nagyobb is lehet a visszaesés.

Az MRSZ közzétette a tavalyi médiatorta méretét tartalmazó publikációját. E szerint 2019-ben a teljes médiapiaci kiadások 245,08 milliárd forintra rúgtak, ami közel 10 százalékos növekedés a tavalyelőtti 223,36 milliárdról.

A legnagyobb szelet ismét a digitális szegmens lett, webes média nőtt a legnagyobb mértékben is, amivel tavaly már átlépte a százmilliárdos határt is. Szépséghiba, hogy a bevételek egyre nagyobb részét a globális szereplők (Facebook, Google) viszi el. (Megjegyzendő, hogy a digitális szektor bevételeit tudta az MRSZ a legkevésbé egzakt módon mérni, mert itt túlnyomó részben szakértői becslésekre hagyatkozott a szakmai szervezet)

A torta második legnagyobb szeletét a tévé hasította ki, 7 százalékos növekedéssel 65 milliárdra emelkedett az itt elköltött pénz mennyisége.

Médiatorta 2019 (Forrás: MRSZ) Médiatorta 2019 (Forrás: MRSZ)

A médiatortában szereplő valamennyi szegmens növekedést tudott felmutatni

• A legnagyobb növekedés 2019-ben a digitális reklámpiacon következett be (16,12%). A digitális területen folytatódott a globális platform szereplők piaci részesedésének emelkedése, így 2019-ben már a hazai online hirdetésekre költött reklámforintok 57 százaléka landolt a globális szereplőknél (2018-ban 55%, 2017-ben 53%, míg 2016-ban 51%).

• A második legnagyobb növekedést a mozi (11%) produkálta tavaly, de összességében a növekvő nézőszámnak köszönhetően az elmúlt 7 évben folyamatosan erősödött.

• A televíziós reklámpiac a tavalyi (7,13 %) médiatortában mutatott növekedése nemcsak a versenypiaci szereplők nagyobb ráfordításait tükrözi, lévén a módszertani változásból fakadóan a 2019-es szám már az árubarter értékét is tartalmazza.

• A többi szegmens 5% alatti mértékben gyarapodott:

• A közterület a tavalyi évben harmad akkora növekedést mutatott fel (4,74%) az előző évihez képest, mivel tavaly már nem az új adónemek megjelenése növelte a hirdetők költéseit.

• A sajtó hasonló volumenben (3,96%) növekedett tavaly, mint 2018-ban.

• A rádiós piac növekedésének üteme is lelassult a tavalyi évben.

Az MRSZ különös gondot fordított idén az előrejelzésre is, amelyet a médiapiaci szereplők várakozásai alapján készített. A médiavállalatok 82 százaléka vár visszaesést a kommunikációs szektorban.

A reklámszövetség becslése szerint az idei médiatorta mintegy 75 milliárd forinttal lehet kisebb: 170,48 milliárd forintra teszik most az idei várható méretét. Ez 38 százalékos zuhanást jelent, ami miatt az MRSZ úgy véli, hogy a gazdaság újrainduláshoz elengedhetetlen, hogy a kommunikációs iparág át tudja vészelni az elkövetkező időszakot, ezért a szektor összes szereplője számára szükség van célzott

kormányzati intézkedésekre.

Új elem az MRSZ munkájában, hogy nem csak a médiára, de a teljes kommunikációs szektorra is készített elemzéseket.

Így a tavalyi teljes kommunikációs torta 468 milliárdos volt, amelynek több mint felét a médiatorta tette ki. A legnagyobb nem médiás költés a kreatív és médiaügynökségi szolgáltatás lett 82 milliárd forinttal.

Kommunikációs torta 2019 (Forrás: MRSZ) Kommunikációs torta 2019 (Forrás: MRSZ)

A kommunikációs torta várható zsugorodása 2020-ban 161,1 milliárd lesz.

Az MRSZ a médiatortát is tartalmazó teljes kommunikációs tortára vetítve is megvizsgálta a várható visszaesés mértékét. Az MRSZ Barométer alapján 2020-ban a teljes kommunikációs torta várható csökkenése a 2019-es bázisévhez képest 161,1 milliárd forint.



A kommunikációs torta (a kutatásban résztvevő piaci szereplők prognózisa alapján) a 2019-es 467,96 milliárdról 2020-ban 306,86 milliárd méretűre „aszalódhat”.