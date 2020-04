Ipari és veszélyeshulladék-kezelő cégre vetett szemet Mészáros Lőrinc

Az Envirotisnak a legutóbbi, 2018-as beszámolója szerint 601 millió forintos értékesítésből származó bevétele volt, amiből a költségek levonása után 246 milliós veszteség lett üzemi szinten. A beérkező osztalékok azonban nagyon sokat javítanak a cég anyagi helyzetén, 2018-ban több mint 2,6 milliárd forint folyt be (egy évvel korábban is hasonló, 2,5 milliárdos nagyságrend). Így végeredményben milliárdos nyereséget tud kimutatni év végén. 2018-ban 2,3, 2017-ben 2,5 milliárdos pluszt könyvelhetett el a társaság.

Az Envirotis Holding egy 100 milliós jegyzett tőkével rendelkező társaság, melynek tulajdonosa a Revireo Invest Zrt., leányvállalatainak száma az Opten céghálója szerint 16. A cég ezeken keresztül a hulladékgazdálkodás és hulladékkereskedelem területén teljes körű szolgáltatást nyújt az ország egész területén, egyebek mellett az almsáfüzitői hulladéklerakó is hozzájuk tartozik. Ezzel kapcsolatban már megjelentek olyan hírek a sajtóban , mely szerint Mészáros Lőrinc érdeklődik a lerakó iránt. A mostani engedélyeztetés ezt a felvetést erősíti meg.

a Mészáros Csoporthoz tartozó Status Next környezetvédelmi Magántőkealap egyedüli irányítást szerez az Envirotis Holding Zrt. felett.

