Itt a doApp szakemberkereső, ami a vállalkozókat is védi

Magyarországon talán nincsen olyan szakember vagy éppen megrendelő, akinek ne lenne horrorsztorija egy munkával kapcsolatban. A doApp éppen ezért hiánypótlásként jött létre, hogy összekösse az igényes szakembereket és a korrekt megrendelőket.

Díjmentesen vehetik igénybe a szakemberek a doAppot

A szakemberek díjmentesen regisztrálhatnak a szakemberkereső applikációra, és teljesen ingyen használhatják az alkalmazást. A doApp csapata tisztában van vele, hogy jelenleg hazánkban a megbízható szakember kincset jelent, így az app üzleti modellje is ezt szem előtt tartva épül fel. A megbízó által fizetett mindössze 7 százalékos kényelmi díjért a doAppal ugyanis megszűnik minden kockázat.

A szakember pár gombnyomással kiválaszthatja a szakterületét, asztalostól a zárszerelőig, és azt is, hogy országosan, vagy csak adott megyében, településeken akar dolgozni. Megadja az adószámát is más adatai mellett, utána pedig nincs más dolga, mint várni a felbukkanó megrendeléseket, amelyeket, ha tetszik – akár a taxisok a fuvart – elvállalja, ha nem, nem: nincs semmilyen kötelezettsége.

Így biztosított, hogy a szakember megkapja a jogos munkadíját

Hivatalosan a doApp lesz az, aki a felújítást megrendeli, nem a megrendelő, a szakember pedig az applikációnak számláz. Így a jól elvégzett munkáért biztosan ki leszel fizetve, nincs olyan, hogy a megrendelő eltűnik, indokolatlanul alkudozik, vagy a vállalkozónak kell a nyakára járnia a jogosan járó munkadíjért.

A szakemberkereső app biztonságot jelent a megrendelőnek is!

Talán a hazai szolgáltatóipar egyik legnagyobb problémája, hogy rengeteg a csaló és kókler, akik mások jó hírnevét is csorbítják. Nem véletlen, hogy sokan félve hívnak ki szakembereket. Erre a problémára is megoldást nyújt a doApp, hiszen amellett, hogy a felhasználok láthatják, hogy egy szakember milyen minősítéseket kapott korábbi munkáiért, minden esetben számlát is kapnak a doApptól!

Számlával is jobban megéri a doAppot használni

A számla nem csak az elszámoltathatóság, vagy a költségek leírása miatt fontos: 2021-ben indul az új lakásfelújítási program, ahol 3 millió forintnyi ingyenforrást ad az állam – de csak akkor lehet ezt felhasználni, ha az ember számlával igazolja, hogy elvégezték a munkát. Ha a megrendelő a doAppon keresztül szerez szakembert, biztos lehet benne, hogy utólag sem kell könyörögni vagy plusz pénzt ráfizetni a számláért.

A szakemberek könnyebben elérik az állami ingyenforrást az applikációval

A szakembereknek is megéri, hogy adószámmal rendelkezzenek a következő években, hiszen anélkül nem lehet elérni az állami forrásokat. Mindez persze élesíteni is fogja a versenyt, melyben ugyanakkor a doAppon való jelenlét hatalmas előnyt jelenthet.

