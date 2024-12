Jó hírt kapott az OTP a Moody's-tól

Londonban ismertetett tájékoztatásában a Moody's közölte: a megerősítési döntés az OTP Bank hosszú és rövid lekötésű betétállományának „Baa1/P-2” szintű besorolására, illetve az előresorolt fedezetlen kötelezettségek „Baa3” osztályzatára vonatkozik. A hitelminősítő a hosszú és rövid távú betéti besorolás kilátását az eddigi stabilról a felminősítés megnövekedett valószínűségét jelző pozitívra javította, az adósosztályzatok kilátását negatívra módosította.

A Moody's ezzel egy időben megerősítette az OTP „ba1” alapszintű adósminőség-értékelését (BCA), az ezzel azonos kiigazított BCA-minősítést, a „Baa1/P-2” hosszú és rövidtávú partnerkockázati osztályzatot (CRR), valamint a „Baa1(cr)/P-2(cr)” hosszú és rövidtávú partnerkockázati értékelést (CRA).

Jó kis szerdája van az OTP-nek

A cég ugyancsak megerősítette „Baa3” szinten, negatívra módosított kilátással az OTP Jelzálogbank hosszú távú kibocsátói osztályzatát, valamint a „Baa1/P-2” hosszú és rövid távú CRR-osztályzatokat és a „Baa1(cr)/P-2(cr)” hosszú és rövid távú CRA-értékeléseket. Az osztályzati megerősítésekhez fűzött indoklásában a Moody's kiemelte: az OTP „ba1” BCA adósminőség-értékelése a bank mind sokoldalúbb jövedelmi és betéti szerkezetének elismerése, ez a folyamat pedig annak az eredménye, hogy a bankcsoport Magyarországon és több más közép- és délkelet-európai piacon is vezető helyzetben van.

A hitelminősítő hangsúlyozta, hogy az OTP tevékenyégének hozzávetőleg kétharmadát Magyarországon kívüli piacokon, elsősorban EU-gazdaságokban végzi, de jelen van olyan gyengébb működési környezetű térségekben is, mint a FÁK-államok.

Ezek a külföldi műveletek jelentős növekedési lehetőségeket kínálnak az OTP-nek, és lehetővé teszik a bankcsoport pénzügyi teljesítményének folytatódó, fokozatos erősödését – fogalmaz elemzésében a Moody's Ratings.

A hitelminősítő szerint az OTP adósprofiljának mindemellett jót tesz a bank erőteljes jövedelmezősége is. A Moody's közölte: várakozása szerint az OTP nyereségessége a továbbiakban is robusztus marad, annak ellenére, hogy a magas nettó kamatmarzsra visszahúzó tényezőként hat a kamatok csökkenése, amely főként az OTP euróövezeti, illetve eurókötődésű piacokon végzett működését érinti.

A „ba1” szintű BCA-értékelés az OTP finanszírozási bázisát veszi figyelembe, amelynek elsődleges támasztéka a stabil lakossági betétállomány. A bank így csak korlátozott mértékben függ a bizalmi változásokra érzékeny piaci finanszírozástól, ráadásul a pénzintézetnek erőteljes likviditási tartalékai is vannak – áll a Moody's szerdai elemzésében. A helyzetértékelés szerint az OTP hosszú távú betéti besorolására megállapított pozitív kilátás a Moody's azon várakozását tükrözi, hogy a következő 12-18 hónapban is fennmarad a magyar bank erőteljes pénzügyi teljesítménye – különösen a nyereségesség és a tőkeellátottság terén –, emellett folytatódik az eszközállomány javulásának folyamata is, és ez a BCA, illetve a kiigazított BCA-értékelések felminősítéséhez adhat felhajtóerőt.

Az OTP Bank előresorolt fedezetlen kötelezettségeire, illetve az OTP Jelzálogbank hosszú távú kibocsátói minősítésére megállapított negatív kilátás oka ugyanakkor a továbbra is befektetési ajánlású, „Baa2” szintű magyar államadósbesorolásra minap adott negatív kilátás – hangsúlyozza szerdai elemzésében a Moody's Ratings. A hitelminősítő ugyanebből az okból Budapest külön nyilvántartott, „Baa3” szintű besorolásának kilátását is negatívra módosította, megerősítve egyben a magyar főváros szintén befektetési ajánlású osztályzatát. (MTI)