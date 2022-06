Jól megcsapolta cégét a leendő óriásbank egyik feltételezett nagytulajdonosa

Kiváló éve volt a 2021-es a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek – derül ki a társaság tavalyi üzleti beszámolójának adataiból. A 2020. évinél több mint harminc százalékkal nagyobb, 729 millió forintos nettó árbevételre tett szert, míg adózott eredménye még ennél is jobban, 43 százalékkal gyarapodott, megközelítve a 471 milliót.

Szépen csengetett az alapkezelője Száraz Istvánnak. Forrás: M2 Petőfi TV Szépen csengetett az alapkezelője Száraz Istvánnak. Forrás: M2 Petőfi TV

A Quartz neve a 2019. augusztus 20-ai előtti négynapos ünnepet megelőzően robbant a köztudatba. Az akkor közzétett sajtóközlemény ugyanis arról tájékoztatott, hogy a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. „az általa kezelt Uncia Magántőkealap közvetett tulajdonába kerül a Bankonzult Finance Zrt., amely így közvetett befolyást szerez az MKB Bank irányításában”. Nem kicsi pakettről, közel 33 százalékos részesedésről volt szó.

Lapunk részéről ugyan némi utánajárást igényelt, de viszonylag hamar sikerült kiderítenünk, mi fán terem a Quartz. Jogelődje, a Royal Property Invest Befektetési Alapkezelő Zrt. 2017 júliusában alakult, 100 millió forinttal. Az alapító Credithungary Hitelközvetítő Kft. 2018 nyarán adta el a céget a Dry Immo Ingatlankezelő Zrt.-nek. Mely társaság az Origo volt tulajdonosa, Száraz István érdekeltsége, aki Matolcsy György jegybankelnök fiaival baráti kapcsolatot ápol. Sőt, üzleti viszonyban is voltak, miután Száraz az Origo-t működtető New Wave Media Csoportot 2017-ben annak a Magyar Stratégiai Zrt.-nek adta el, amelynek egyetlen tulajdonosa Matolcsy György jegybankelnök fia, Ádám.

Kapcsolódó cikk A Matolcsy-fiúk barátja, az Origo volt tulajdonosa áll az MKB rejtélyes új tulajdonosai mögött? Bizonyosság erről nincs, ám a nyilvánosan elérhető céginformációk alapján a szálak Száraz Istvánhoz vezetnek.

A Dry Immo mellé, kisebbségi tulajdonosként 2019 tavaszán beszállt Száraz másik cége, a DryCom Informatikai Tanácsadó Kft. – ezt követően keresztelték át a Royal Property-t Quartz Zrt.-re. Időközben a DryCom helyére egy másik, ugyancsak Száraz által birtokolt cég lépett be, a Dry Alpha Kft. (mely később a nevét Dry Holding Kft.-re módosította), az azonban nem változott, hogy a részvények 90 százaléka felett továbbra is a Dry Immo diszponál.

Új tulajdonosaival a háttérben a cég már az első üzleti évét megnyomta, majd ahhoz képest a következő évben, 2020-ban már egy nagyságrenddel nagyobb árbevételt ért el, köszönhetően az általa menedzselt alapok kezelése után felszámított díjaknak – szinte teljes egészében ez adta ki a cég forgalmát. Erre tett rá még egy lapáttal tavaly a Quartz – ahogy azt cikkünk elején már említettük –, miután 2021-ben még az egy évvel korábbinál is mintegy harminc százalékkal több árbevételre tett szert.

A Quartz pont egy tucat alapot kezel. Közülük hat magántőkealap – vagyis olyan konstrukció, mely tulajdonosainak nem kötelező felfedni a kilétüket –, öt ingatlanalap és egy értékpapír-alap. A Quartz szempontjából az Aurum Magántőkealap az érdekes, mivel ez a tulajdonosa annak a Magyar Takarék Holding Zrt.-nek, amelynek 12,56 százalékos részesedése van a Takarékbank és az MKB Bank 2023. május 1-jére beütemezett egyesülését előkészíteni hivatott Magyar Bankholdingban. S amely mögött Száraz István sejthető.

A növekvő árbevétel javuló eredményességgel is párosult, s hajszállal is, de e téren is sikerült a Quartznak 2020-ról 2021-re előrelépnie. Míg ugyanis az árbevétel-arányos nyeresége tavalyelőtt még csak megközelítette a 60 százalékot, addig tavaly már a 65 százalékot karcolta.

Abban azonban már eltérés mutatkozott, hogy a 2020-as profitot Száraz bennhagyta, aminek az lehet a magyarázata, hogy a koronavírus-járvány miatt az MNB önmérsékletre buzdította a pénzügyi szervezeteket, vagyis, hogy ne szavazzanak meg osztalékot a tulajdonosaiknak.

Kapcsolódó cikk Év végéig meghosszabbította az osztalékfizetésre, részvény-visszavásárlásra és teljesítmény-javadalmazásra vonatkozó korlátozásokat az MNB Szigorú feltételeknek való megfelelés esetén limitált osztalékfizetésről azért lehet szó.

Az idén azonban már szabad a vásár, ennek tudható be, hogy a Quartz 2021-es nyereségét Száraz immár teljes egészében kivette, sőt, még az eredménytartalékhoz is hozzányúlt. Az már csak az érdekesség kategóriájába tartozik, hogy az üzletember két cége közül a Dry Immo a tulajdoni hányadánál valamennyivel kevesebb, míg a Dry Holding több osztalékhoz jutott, hiszen a nap végén ezek az összegek ugyanabba a zsebbe kerültek.