Karácsony előtt még szert tettek egy kis zsebpénzre Matolcsy Györgyék

A Felügyelet a bírságösszeg megállapításakor súlyosító körülményként vette figyelembe az Union VIG Biztosító piaci helyzetét, a jogszabálysértések relatív jelentős súlyát és lehetséges hatásait. Enyhítő körülmény volt, hogy az MNB megállapításait számos esetben elfogadva korrekciós intézkedésekről vagy annak tervéről adott számot. A bírság mértékét továbbá az is mérsékelte, hogy az MNB által hasonló tárgykörben korábban lefolytatott utóvizsgálat során az MNB 15 millió forint bírságot szabott ki a Union VIG Biztosítóra.

Az MNB a feltárt hiányosságok miatt 12,5 millió forint felügyeleti és 2,16 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki az Union VIG Biztosítóra, s többségében 2025. május 31-i határidővel kötelezte arra, hogy írásban számoljon be a jogsértések kijavítása kapcsán megtett intézkedésekről.

A beérkezett biztosítási díjakat több esetben nem a szerződési feltételekben rögzített árfolyamon fektette be Fotó: Biztosító Magazin

A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási termékei tekintetében az Union VIG Biztosító a beérkezett biztosítási díjakat több esetben nem a szerződési feltételekben rögzített árfolyamon fektette be. Korrekcióra szorultak az életbiztosítási, illetve gépjármű vagyonbiztosítási terméke esetében a biztosítási szerződések kötelező és lehetséges tartalmi elemei, többek között a biztosítási esemény meghatározása, a biztosító mentesülése, illetve a kockázatviselés köréből kizárt esetek tekintetében is.

A vizsgálat az Union VIG Biztosító termékfelügyeleti és -irányítási folyamatai szabályozottságával kapcsolatban a termékmódosítás és -tesztelés folyamatára vonatkozóan hiányosságokat, valamint a teljesítmény-forgatókönyvek indikátorainak bemutatása tekintetében nem megfelelő gyakorlatot is azonosított.

Az MNB átfogó vizsgálatot folytatott az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (Union VIG Biztosító), a 2021. június 15-től a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot áttekintve. A felügyelet megállapította, hogy a gépjármű kárnyilvántartási rendszerei továbbra is fennálló egyes hiányosságai okán az Union VIG Biztosító bizonyos esetekben kárrendezési jogszabályi kötelezettségének sem tudott határidőben eleget tenni.

