Kiszáll a Cetelem az Auchan-kártyák mögül

40 százalékos tulajdonrésze volt a Cetelemnek az Auchan-kártyák mögött álló társaságban, de az eddigi többségi tulajdonos most kivásárolja őket.

2019-ben egyébként a Cetelemet és az Oney-t is megbüntette az MNB , egyéb hiányosságok mellett az adósságfék-szabályok megsértése miatt. A Cetelem 9, az Oney 4,5 milliós bírságot kényszerült befizetni.

A társaság még nem adta le 2019-re vonatkozó éves beszámolóját. 2015 óta a bevétel és az adózott eredmény is folyamatosan csökkent; 2018-ban 3,5 milliárd forintos árbevétel mellett 731,4 millió forintos adózott eredményt értek el az Opten adatai szerint:

Az ügylet érinti az Oney Magyarország 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalatát, az Oney Pénzforgalmi Kft.-t is. Ez utóbbi cég a kibocsátója az Auchan hitelkártyáknak, míg az Oney Zrt. a hitelkeretet tartja rendelkezésre.

