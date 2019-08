Konkurenciát kapott Mészáros Lőrinc kínaiakkal szövetkező vasútépítő cége?

A budapesti Népszínház utcában jegyezték be a RM International Railway Construction Kft. idén július elején, és annak, aki figyelte a híreket a Budapest-Belgrád vasútvonal pályázatával kapcsolatban az elmúlt hónapokban, bizonyára ismerős lehet a név. A 750 milliárd forintos gigaprojektben ugyanis - kínai cégekkel társulva - az RM International Zrt. is szerepet kapott.

Utóbbi cég Mészáros Lőrinc milliárdos vállalkozó, Orbán Viktor miniszterelnök jó barátja érdekeltségébe tartozik. A társaságot még 2017-ben jegyezték be Felcsúton. De akkor mi lehet a szerepe a frissen létrehozott, nevében és fő tevékenységében (vasút építése) is megtévesztően hasonló budapesti vállalkozásnak?

Egyelőre a céginformációs adatokra tudunk hagyatkozni, s ezek alapján arra gyanakszunk, hogy vélhetően nincs átfedés az érintettek között. Az RM International Railway Construction (RM IRC) Kft. egyedüli tulajdonosa Tóth Katalin. Akinek ezen kívül egy szociális szférában működő vállalkozása van még, a Szociális Segély és Segítség Korlátolt Felelősségű Társaság, mely profilként a "máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül" tevékenységet jelölte meg. Nem éppen Mészáros Lőrinc fő vadászterülete.

Visszatérve az RM IRC-re, a cégpapírok alapján bonyodalmas lehetett a bejegyzés, ugyanis a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága egy saját korábbi végzését hatályon kívül helyezve, a kérelmező ismételt bejegyzési kérelmének helyt adva jegyzete be végül a társaságot. Arra vonatkozóan nem szerepel információ a neten elérhető dokumentumokban, hogy a névhasonlóság miatt, vagy más okból utasították el első körben a bejegyzést.

Arra a kérdésre, hogy egyébként mi értelme lenne egy újabb céget létrehozni a vasútépítési beruházás végrehajtásához, az lehet a válasz, hogy bizonyos részfeladatok ellátását könnyebb lehet külön cégbe szervezni, ráadásul egy ekkora projektnél nem árt, ha van fővárosi kapcsolattartó.

Ebben is van tehát logika, mégis az a benyomásunk, hogy itt valami másról lehet szó. Az RM IRC lehetséges iparági jelentőségét mindenesetre segíthet megítélni, hogy a tevékenységi körébe tartozik a vasútépítés mellett az élelmiszer, a zöldség, gyümölcs, valamint az ital kiskereskedelem. Nem pont azok a tevékenységek, amelyek egy 750 milliárd forintos vasútépítési projektben való bármilyen közreműködéshez szükségesek lennének. Ezért is gondoljuk, hogy a Népszínház utcában bejegyzett RM és a felcsúti RM között nincs kapcsolat. S ebben a hitünkben az sem tud megingatni minket, hogy egyébként Mészáros vállalkozása -, amely érdemi kapacitás nélkül, vagyis alvállalkozókra hagyatkozva vesz majd részt az évszázad beruházásában - tevékenységi körében ugyanúgy megtalálható az élelmiszer vagy az ital kiskereskedelem (ezeket amúgy biztonságból szinte minden cég felveszi, hátha egyszer szükség lesz rá). Merthogy a budapesti RM-nek ezeken kívül más nem is nagyon van a tevékenységi körében, a felcsúti társának viszont jóval színesebb a palettája: út- hídépítés, lakóépület építése, veszélyes hulladék kezelése is része a profiljuknak.