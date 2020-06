Koronavírus: az informatikai cégeket is kihívások elé állította

Ha az amerikai tőzsdeindexeket nézzük, az informatikai vállalatokat tömörítő Nasdaq szárnyalását látva azt gondolhatnánk, hogy a szektor cégeinek kifejezetten jót tett a járvány. Bártfai Zsolt, a Delta Technologies Nyrt. igazgatósági tagja szerint a helyzet azonban nem ennyire egyértelmű. A vállalat számára rövid távon is számos új lehetőséget nyitott, legyen szó a partnereiknek a home officera való átállásáról vagy a digitális oktatásban való részvételről.

Ugyanakkor az is látszódik a vezető szerint, hogy a gazdasági megtorpanás miatt sok vállalat értékeli át a stratégiáját, ütemezik át a beruházásaikat. Mindez pedig érinti az informatikai fejlesztéseket, így végső soron őket, a Delta Technologiest is. Ezzel ellentétes folyamat ugyanakkor, hogy a vállalatok a válság hatására próbálnak még hatékonyabban működni, ami a digitalizáció és a robotizáció irányába tereli őket.

A vállalat napokban frissített stratégiai tervében is megemlékeztek a járványról, és ennek hatásáról. Mint fogalmaznak, a 2020-as év meghatározó környezeti tényezője (külső és belső egyaránt) a koronavírus járvány. A járvány 149 országot érintett eddig, melynek során a világgazdaságban meghatározó szerepet betöltő államok és a kis országok egyaránt kénytelenek voltak gazdaságukat leállítani hosszabb-rövidebb időre. A járvány hatására létrejött gazdasági válság általános és globális. Minden országot és minden gazdasági területet érint. Úgy fogalmaznak az anyagban, hogy a járvány okozta recessziót követően egy átalakult piacon gyors növekedés következik be. A válság fel fogja gyorsítani a negyedik ipari forradalom folyamatait, a fellendülésben fontos szerep vár az IT szektorra.

Magyarországra építenek, de már a határon túlra is tekintenek

A Delta Technologies továbbra is a magyar piacot tekinti a fő fókuszának, de Bártfai Zsolt szerint a stratégiában meghatározott növekedés az organikus fejlődés mellett akvizíciókkal, illetve a külföldi piacokon történő terjeszkedéssel érhető el. A társaság igazgatósági tagja lehetséges akvizíciós célpontként el tud képzelni akár hosszabb múltra visszatekintő vállalkozást, akár start-up-oz is, fontos, hogy csak olyan tranzakció jöhet számításba, ahol új know-how-t, erős szakember gárdát vagy komolyabb szerződésállományt tudnak megszerezni.

Ami a nemzetközi terjeszkedést illeti, ott építenek egyrészt arra, hogy egyre több olyan magyar vállalkozás is van, amely kilép a régiós piacokra, és ezen partnereik révén tudnak ők is terjeszkedni. Emellett legnagyobb multik beszállítóit megcélozva is remélnek piacokat, ha az elvárt magas minőséghez tudják ezeket a vállalatokat segíteni akár az ipar 4.0, akár készlet és raktár gazdálkodás terén, akkor az adott óriáscégek más országokban lévő beszállítói felé ez erős referencia lehet. Természetesen szóba jöhet a nemzetközi akvizíció is, hiszen egy erős piaci részesedéssel és -helyismerettel rendelkező vállalat felvásárlása az önerőből történő növekedésnél gyorsabb fejlődést tesz lehetővé. Utóbbi azonban Bártfai Zsolt szerint csak néhány éves távlatban lesz hangsúlyosabb.

Keresik az forrásokat

A vállalat igazgatósági tagja azt is elmondta, hogy a válság számos új forrást megnyitott a magyar cégek előtt, legyen szó pályázatokról vagy hitelprogramokról. Ezek mindegyikét megvizsgálják, és amennyiben a stratégiájukkal összhangban van, akkor igyekeznek ilyen módon is forrásokat bevonni. Bártfai Zsolt úgy véli, ezek a források az összes gazdasági szereplő számára kulcsfontosságúak, hiszen segíthetnek abban, hogy a gazdaság minél előbb visszatérje a járvány előtti szintre. Ahogy látjuk akár az Egyesült Államokban, akár a nyugat-európai országokban, itthon is minél több ilyen forrásra van szükség, akár a már meghirdetetteken túl is.

A munkaerő továbbra is szűk keresztmetszet

Annak ellenére, hogy világszerte óriásit fordult a munkaerőpiac, és az év első hónapjainak rekordalacsony szintjéről sok évtizedes magasságba szökött a munkanélküliek aránya, az informatikai piacon ennek nem lehetett érzékelni a nyomát. Úgy tapasztalták, hogy a szektorban nem voltak elbocsátások, így továbbra is nagyon nehéz új szakembereket felvenni. Igaz, a tőzsdei jelenlét a tapasztalataik szerint ebben is segített, a Delta brandje sokkal ismertebbé vált, és vonzóbb lett a vállalat a potenciális munkavállalók számára.