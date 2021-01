Közbeszerzési iskolapélda: Mészáros-közeli nyertes, ismerős vesztesek

Hatalmas verseny volt azért, hogy ki építhesse meg az állami BMSK Zrt. megrendelésére a budakeszi tanuszodát, de végül 975 millió forintos ajánlattal a Fenstherm Kontakt Kft. nyert - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. Pontosan ez lesz a cég feladata:

Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt

- olvasható az értesítőben. Öt cég adott be ajánlatot, és a Fenstherm Kontakt Kft.-nek olyan építőipari mogult is sikerült beelőznie, mint például a 2019-ben 13,2 milliárd forintos forgalommal és kétmilliárd forintos profittal záró Laterex Zrt. A vesztes társaság 2006-ban alakult, megörökölve a közel 30 éves múltra visszatekintő Hérosz Építőipari Zrt. tudását.

Ennek köszönhetően több évtizedes felhalmozott építőipari tapasztalattal rendelkező tulajdonosi körrel és elhivatott szakember gárdával rendelkezik

- vall magáról a Gerencsér László érdekeltségébe is tartozó Laterex. Ő korábban a milliárdos adósságot felhalmozó Hérosz Zrt. egyik tulajdonosa is volt. A nyertes Fenstherm Kontakt még csak 2010 óta létezik, tulajdonosa a Fenstherm Ablak Kft., utóbbit pedig a kistarcsai illetőségű, 24 éves Gerencsér Dominik jegyzi 2016 óta. Cégadatokban nincs nyoma annak, hogy Gerencsér László és Gerencsér Dominik között van-e rokoni kapcsolat vagy csak véletlen a névazonosság.

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter a putnoki tanuszoda átadásán 2018 januárjában (Fotó: MTI) Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter a putnoki tanuszoda átadásán 2018 januárjában (Fotó: MTI)

Az viszont biztos, hogy a Fenstherm Ablak Kft. a Fenstherm Future Zrt. kisebbségi tulajdonosa is, a többségi viszont 2018. januárja óta a felcsúti székhelyű, Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Zrt.. Lapunk is megírta, hogy a Fejér-B.Á.L Zrt. még 2018 év elején szerezte meg a többségi tulajdonrészt a Fenstherm Future Zrt.-ben, és nem is lehet panaszuk a Mészáros-gyerekeknek a cég teljesítményére. Tavalyelőtt több mint harmadával növekedett a társaság árbevétele, 3,5 milliárd forint után 4,8 milliárd folyt be a kasszába, amiből a végén a korábbinál nagyobb nyereség, 283 millió forint maradt. Az összeget az eredménytartalékba helyezték.

Gazdasági társaságunk célkitűzése a kialakult piaci szerep megőrzése, illetve növelése, mely érdekében műszaki fejlesztést, partnereink elnyert bizalmának megtartását, új partnerek előtti bizonyítást elsődleges célnak tekintjük

- vall magáról a Fenstherm Kontakt Kft. Ez a cég is szépen teljesít, bár 2017 volt a kiugrás, amikor 4,7 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, de 2019-ben is összejött 1,6 milliárd forint forgalom és 292 millió forint profit.

A cégháló folytatásaként az is kiderül, hogy a budakeszi (a várost fideszes polgármester vezeti) tanuszodát kivitelező Fenstherm Kontakt az egyik tulajdonosa az I-K Real Ingatlanforgalmazó Kft.-nek. A másik tulajdonos pedig az egri EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Kft., amely szintén pályázott a tanuszoda megépítésére. Vagyis a nyertes cégnek és az egyik vesztes cégnek amúgy van egy közösen tulajdonolt cégük. Az egri cég tulajdonosa az Érd 2008 Kft.-én keresztül Szomszéd Lajos.

Pályázott még a VivaPalazzo Zrt. is, de nem járt sikerrel. A Kapitány Zoltánhoz köthető siklósi cég az egyik tulajdonosa a Cecén bejegyzett Első Alba Holding Kft.-nek, de tulajdonos a már említett Érd 2008 Kft. is. Tehát ebben az esetben pedig az derült ki, hogy a közbeszerzés két vesztesének is van közös érdekeltsége.

A verseny ötödik szereplője pedig a Led Reform Kft. volt, az 1,3 milliárd forintos forgalmú (2019) cég referenciái között találjuk például az MTVA (közmédia) beltéri világításának megoldását.

A hatalmas közbeszerzési versenyből tehát a Fenstherm Kontakt Kft.-t hozta ki nyertesnek az állami BMSK Zrt. Az állami cég jól muzsikál: 2019-ben 1,8 milliárd forint bevétele volt és 218,5 millió forint nyereséggel zártak. Osztalékot nem fizettek az államnak.

A társaság célja, hogy a sportot, mint a szabadidő hasznos eltöltésének eszközét, illetve annak közösségépítő, egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő hatását kihasználva egy pozitív jövőképet vázoljon az úgynevezett elöregedő társadalom megvalósulásának lehetőségével szemben

- mondja magáról a BMSK, amelynek tulajdonában áll a balatonfűzfői Balaton Uszoda, valamit a Megyeri úton található Jégcsarnok is.

Ebben a cikkünkben pedig arról írtunk, hogy a letenyei tanuszoda építéséért két NER-kompatibilis építőipari vállalat versenyzett egymással. Ez jól mutatja, hogy egy tanuszoda kivitelezése mára egyértelműen a stadionépítés szinonímája lett, igaz a lépték darabonként kisebb, viszont többet lehet belőle építeni szerte az országban. A letenyei tanuszodát 1,1 milliárd forintos ajánlattal a Dunántúli Magasépítő Kft. építi, a cégben szintén van érdekeltsége Mészáros Lőrincnek.