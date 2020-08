Közlemény: Átalakul az Mfor.hu-Privátbankár.hu lapcsoport vezetése

A most bejelentett változások a lapcsoport előtt álló informatikai, tartalmi megújulást valamint ezzel összefüggésben egy új értékesítési modell bevezetését szolgálják.

Augusztustól Baka F. Zoltán tölti be a főszerkesztői, Csabai Károly pedig a felelős szerkesztői posztot az Mfor.hu-Privátbankár.hu lapcsoportnál, amely az említett online hírportálok mellett a Piac&Profit online gazdasági portált (valamint a kéthavonta megjelenő magazint) és az Életforma online életmódmagazint fogja össze. Az eddigi főszerkesztő, Gáspár András a kiadó előtt álló feladatokért felel a továbbiakban, lapigazgatói minőségben.

