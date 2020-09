Lakatot tesz a kormány sokszáz hazai boltra a határzárral

A nyár elején-közepén – a turisták megjelenésével - enyhe forgalmi javulásról számoltak be a nem élelmiszert és más, nem alapvető termékeket áruló üzletek tulajdonosai és bérlői. Többnyire a ruhás és a cipős hálózatok, egyedi boltok tudtak kicsit szépíteni. Ám ez sem tudta feledtetni a szörnyű tavaszt, amikor elbocsátásokkal és a bérbeadókkal történt hosszas alkudozásokkal telt a kritikus néhány hét, közvetlenül a teljes leállás után.

A budapesti Nagykörúton egyre több a kiadó üzlethelyiség (fotó: Mester Nándor) A budapesti Nagykörúton egyre több a kiadó üzlethelyiség (fotó: Mester Nándor)

Budapesten a fővárosi és kerületi önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanok esetében a testületek a bérleti díj felezésével vagy a fizetési határidő kitolásával igyekeztek segíteni a főútvonalakon működő, bajba jutott boltok üzemeltetőit. Ezek akkor még abban reménykednek, hogy erős lesz az ősz, így ledolgoznak valamennyit a veszteségből. Most pont ez nem fog összejönni, hiszen sokuk, akárcsak a bevásárlóközpontok nagy külföldi márkaboltjai, a külföldiek költésére alapoznak, forgalmuk java részét ők termelik meg. Július végi cikkünkben már előrevetítették, hogy tömeges bezárások lesznek, ha nem javul a helyzet.

forrás: CBRE forrás: CBRE

Nem nehéz megjósolni, hogy a határzár tömeges boltbezárást okozhat, hiszen mostantól – két negatív teszttel felszerelkezve - csak üzletemberek és alig pár cseh, szlovák és lengyel turista jöhet. A plazákban és a sétálóutcákban működő üzleteknél kritikus a nemzetközi ellátási láncok folytonossága, márpedig akárcsak tavasszal, most is lehetnek gondok, látható, hogy egyre szigorítanak az országok. Sőt, közben a Tesco bejelentette, hogy csoportos leépítésbe kezd Magyarországon, nyilvánvalóan ez a nagyvállalat is megérzi a forgalomcsökkenést.

Totális júniusi visszaesés A KSH legfrissebb kiskereskedelmi kimutatása a júniusi. E szerint a járvány miatt előállt veszélyhelyzet 6,7 százalékpontos csökkenést idézett elő a teljes forgalomban. A nemélelmiszer-kiskereskedelmi üzletek volumenindexe 6,3, az üzemanyag-forgalom 12 százalékponttal alacsonyabb volt annál, mint ami a korábbi adatok alapján becsülhető volt. Az élelmiszer-kiskereskedelem háromnegyedét adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,4, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,5 százalékkal mérséklődött. A forgalom volumene csökkent a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (–4,9 százalék), a textil-, ruházati és lábbeli- (–14 százalék), valamint a használtcikk-üzletekben (–27 százalék).

A fuvarrendeléseket a gyártás körüli bizonytalanság is veszélyezteti, késlelteti. Nyári többszöri ellenőrzéseinkből kiderült, hogy például több bevásárlóközpontban egyes nagy nemzetközi márkák gyakorlatilag a tavalyi és tavalyelőtti termékeket árulták. Nyilván nem lesz ez másként mostantól sem. Ráadásul a készletezéssel is bajlódniuk kell.

„Feltehető, hogy a beszállítókkal szembeni időhúzásra kényszerülnek a magyar tulajdonú vagy üzemeltetésű külföldi márkaboltok. A külföldi kézben lévők valahogy kigazdálkodják a bevételkiesést, de ők is nagyon megérzik a visszaesést. Az is valószínű, hogy a plazák üzemeltetői a tavaszhoz hasonlóan kisebb engedményeket adnak majd a bérleti díjakban, de ez csak legfeljebb ahhoz elég, hogy még ne kelljen bezárnia és esetleg perre mennie a bajba jutott bérlőnek.” – érzékeltette a boltvezetők helyzetét Sugár György, a több nagy márkát képviselő és csaknem 50 egységet felügyelő Boston Group ügyvezetője.

Más forrásból úgy tudjuk, hogy több nagy budapesti plázában az augusztusi forgalom 25-40 százalékkal maradt el 2019 azonos időszakához képest. Történt mindez akkor, amikor szabadon jöhettek a turisták. A szeptember általában közepes forgalmú szokott lenni, a nagy hullám november elejétől indul, de az üzletvezetők egyáltalán nem tudnak tervezni a köztes időre, nem beszélve 2021-ről.

Kis gyógyir lehet az online értékesítés A KSH szerint az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból júniusban 7,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 30 százalékkal emelkedett, folytatva az évek óta tartó bővülést. Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 1048 milliárd forint volt.

Kézenfekvő lehet, hogy pörgessék fel a boltok a saját online értékesítésüket. Ezt sokan megtették tavasszal is, de ez csak a veszteségek csökkentésére volt elegendő. Ágazati szakemberek szerint az online bizniszben a készletezés gyakorlatilag megeszi a hasznot. Nő a fuvarköltség és a visszáruköltség is.

forrás: CBRE forrás: CBRE

Érdemes itt behozni a CBRE nemzetközi ingatlantanácsadó nyári felmérését, a kérdőíveket a nagy üzlethálózatok vezetőinek küldték. Ebből kiderült, hogy a válaszadók 57 százaléka pont a koronavírus-járvány hatására kezdett nagyobb hangsúlyt helyezni az online értékesítésre. Azt is kiemelték, – és ez már nagyon beszédes - hogy előre láthatóan kevesebb üzletet fognak üzemeltetni (rövidtávon a válaszadók 27 százaléka, hosszútávon 45 százaléka). A plázaüzemeltetők számára intő jel: törekedni fognak arra, hogy hatékonyabb elhelyezkedése legyen az üzleteknek, vagyis egy-egy központon belül most már szívesebben mozognának, csakhogy növekedjen a forgalom.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 253 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 355 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 643 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Az országszerte érintett sok ezer bolt üzemeltetője az emelkedő bérköltségek és a szükségszerűen felkúszó árszint miatt (bejátszik a gyorsan romló forint-euró árfolyam) újabb elbocsátásokra és átszervezésekre kényszerül. Egyelőre pár hónapig még él a hitelmoratórium, de a hitel attól még megmarad, a tél végén vagy tavasszal biztosan ki kell fizetni a hátralékot (hacsak meg nem hosszabbítják a moratórium idejét 2021-ben, amiről a kormány tárgyalni akar a Magyar Bankszövetséggel).

Nem tudják a boltosok azt sem, hogy lesz-e hosszabbítás a kormány bértámogatási programjában, és ha lesz, mekkora mértékű lesz az. A plázákban egyébként nem jár a bértámogatás, ha a központ nyitva van. Tavasszal a kormány csak az alapvető élelmiszereket, gyógyszereket és kozmetikumokat áruló egységeket engedte működni, de a központokat nem zárta be teljesen.

Mindez oda vezethet, hogy szűkülni fog a piac, részben úgy, hogy üresen állnak majd a boltok, másrészt egyes szereplők felvásárolhatják a bajba jutott üzleteket vagy hálózatokat. Történt már ilyen sok helyütt, és nem csak Magyarországon a korábbi nagyobb válságok idején.