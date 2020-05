Lapátra tette dolgozóinak negyedét a Brussels Airlines

A lap információi szerint a vállalat már a járvány előtt tervezett szerkezetátalakítást profitabilitása javítása érdekében, miután 2019-ben nettó vesztesége 40,6 millió euró volt. A járvány miatt bekövetkezett veszteség eddig már eléri a napi 1 millió eurót. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a következő évben akár 30 százalékkal is csökkenhet a kereslet a Brussels Airlines járatai iránt, és a légitársaság csak 2023 után lehet újra rentábilis.

A Brussels Airlines, amely a Lufthansa német légitársaság leányvállalata, mintegy négyezer főt foglalkoztat, a bejelentés az alkalmazottak negyedét érinti. A döntés értelmében a társaság megválik repülőgép flottájának 30 százalékától is, az 54 légijárműből 16-tól, továbbá 39-ről 30-ra csökkenti európai, és 10-ről 8-ra távolsági járatai számát.

