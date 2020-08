A kormány lenullázta Ferihegyet, hiába a nyári javulás

Terljesen bizonytalanná vált, hogy mikor áll helyre a légi utasokat érintő forgalom Ferihegyen, miután a kormánydöntés értelmében külföldiek szeptembertől csak nagyon korlátozott számban léphetnek be az országba. A tavaszihoz hasonló leállás várható, ami drámai következményekkel járhat az érintett cégek, főleg a Budapest Airport számára.

A CAPA légiközlekedési tudásközpont adatai szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az év eddigi részében mintegy 3,2 millió utas fordult meg, 64 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly egész évben 16,2 millió utas használta a repülőteret, ám idén jó, ha összejön a 6-7 millió. Ez is csak akkor, ha enyhül a kormány szigora és lazítanak a beutazási szabályokon.

Az üzemeltető Budapest Airport kérdésünkre az áprilist nevezte meg a katasztrófális visszaesés legrosszabb hónapjának. Áprilisban a 10 ezret sem érte el az érkező és induló utasok száma, júniusban 84 ezren voltak, júliusban már 304 ezret regisztráltak, augusztusban várhatóan ennél is többet. Ezek a számok azonban nagyságrendekkel maradnak el az elmúlt évek azonos időszakától.

A júliusi forgalom például 80 százalékkal volt kisebb, mint a 2019-es júliusi. A Budapest Airport ugyanakkor kiemelte: augusztusban már heti 500 közvetlen légijárat volt elérhető a magyar fővárosból. A koronavírus-járvány miatt korábban leállított járatok közül egyre több indult újra, ezért az idén júniushoz képest több mint háromszor annyian fordultak meg a légikikötőben.

A második negyedévben (április-június között) azonos arányban esett vissza az összes országpár teljesítménye. Júliusban egyértelmű összefüggés mutatkozott az utazási korlátozások és az utasszám visszaesése között: a schengeni övezetben található úti célok légi forgalma közel 15 százalékkal kisebb mértékben esett vissza, mint a nem schengeni övezetben található úti céloké.

A jelenleg elérhető statisztikák alapján augusztusban Zürich, Bázel, Eindhoven, Párizs és Varsó úti célok rendelkeztek a legkisebb visszaeséssel a tavalyi év azonos időszakához képest. Az online repülőjegy foglaló oldalak keresési adatai alapján augusztus közepén akár 70 százalék is lehetett azon magyarországi úti céllal bíró külföldi keresések aránya, ahol a keresés és az utazás tervezett dátuma közötti különbség kevesebb mint 14 nap.

Az üzleti terv teljesülését firtató kérdésünkre azt közölték:

„A Budapest Airport 2020-as, még a koronavírus-járvány előtti üzleti terve nem fog teljesülni; attól a várt utasszám és a kapcsolódó pénzügyi mutatók terén is elmarad a repülőtér. Emiatt számos csökkentő intézkedést vezettünk be már eddig is, és fogunk a továbbiakban is. A jövő évre vonatkozó tervezés során a légiközlekedési és a turisztikai iparág helyzetét, illetve a 2021-ben várható fellendüléssel kapcsolatos feltételezéseket is figyelembe vesszük.”