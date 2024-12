Leáll a kecskeméti Mercedes-gyár

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2023-ban tovább növelte árbevételét, az előző évi, csaknem 4 milliárd euróval szemben tavaly több mint 5 milliárd eurót ért el. Adózás előtti nyeresége is nőtt, a 2022. évi több mint 96 millió euró után tavaly mintegy 103 millió euró lett. A kecskeméti Mercedes-gyár munkavállalói létszáma 2023-ban 4477 volt.

