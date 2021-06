Léket kapott hajós turizmus – jönnek még idén utazók a Dunára?

2020. március 10-én Orbán Viktor miniszterelnök azt jelentette be, hogy a turisztikai szezonnak kampó. Ez ekkor a nemzetközi turizmus szereplőit nem érte meglepetésként: bár a határokat csak március 16-án zárta le Magyarországon, ekkor már tényleg nem sok külföldi turista „kószált” a fővárosban. A folyami hajós szezonban szinte napra pontosan a legrosszabbkor érkezett a járvány és az emiatt hozott korlátozások. Az év egyik első, Budapestről induló al-dunai hajóútjára például március 11 én még megérkeztek a vendégek az Egyesült Államokból, de ugyanaznap haza is kellett repülniük. Ekkor még kevesen számítottak arra, hogy nemcsak a 2020-as év megy majd a levesbe, de 2021 nyaráig sem lesznek megtartott hajóutak.

2020-ban jártak hajók a Dunán Budapesten?

Bár 2020-ban nem a külföldi látogatók tömegeiről szólt a turizmus Magyarországon, nyáron érkeztek hajók: igaz, a szokásos több tucat hajó helyett először egy, majd végül három hajót láthattunk Budapesten, ezeket a Nicko nevű cég üzemeltette. 2020. június 22-én indult útnak az első hajó, német ajkú vendégekkel: ezek az utak Budapest – Passau közötti, 6-8 napos hajóutak voltak. Bár a folyami hajós turizmus elsősorban angol nyelvű Európában, mindig léteztek német nyelvű hajók, míg az utóbbi években megjelentek kizárólag kínai vendégeket szállító szállodahajók és egyre több orosz vendég is foglalt helyeket ezeken az utakon. A szokásos útvonalak egy vagy két hét hosszúságúak és a Budapestet érintő utak közül a népszerűbbek a „felfelé” hajózó utak, amelyekkel egy hét alatt Passau vagy Regensburg környékét lehet elérni Németországban, két hét alatt pedig a Rajna-Majna-Duna csatornán Amszterdamot is. A tavaly szeptember 1-jei határzár hideg zuhanyként érte a Nicko-t: az augusztus 28-án este tette bejelentés azt jelentette, hogy a már úton levő vendégek Pozsonyba még ellátogathattak, a hajók Révkomáromban (Komárnoban) meg tudtak állni, de a Magyarország területére már nem léphettek be.