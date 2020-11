Magasabb osztalékkal kompenzálná befektetőit az OTP

Sikeres negyedévet zárt az OTP Bank a harmadik negyedévben, a teljes bevétele és a kamatbevételei is emelkedtek éves alapon 2020 harmadik negyedévében, s a műkődési eredménye is 2 százalékkal növekedett - olvasható ki a legnagyobb hazai hitelintézet ma hajnalban közzétett gyorsjelentéséből. Jelentős volt az éves növekedés és az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni. Az elemzők jóval pesszimistábbak voltak a kockázati költségekkel kapcsolatban, míg a vezetőség szerint az első félévben már elég céltartalékot képeztek.

A legjobban a szerb leánybank teljesített. Fotó: MTI A legjobban a szerb leánybank teljesített. Fotó: MTI

A pandémiás helyzet ellenére a bank növekedni tudott a harmadik negyedévben. Negatívum azonban az Equilor Befektetési Zrt. szerint, hogy a kamatmarzsok csökkenése tovább folytatódott, még ha a romlás üteme 7 bázispontra is lassult. A harmadik negyedévre 3,56 százalékra mérséklődött a marzs. A csökkenés fő okozója a gyengülő rubel és hrivnya volt, mely által a magasabb marzsú leányok kisebb mértékben járultak a csoportszintű eredményhez. Magyarországon a kamatvágás ellenére tudott emelkedni a marzs, melyet a mérlegszerkezet kedvező alakulása segített. Pozitívum, hogy a harmadik negyedévben csak Romániában vágták az alapkamatot.

A kockázati költségek jóval elmaradtak a várttól és éves alapon a felénél is jobban csökkentek. Az 5 milliárd forintos kockázati költség szinte egésze abból származik, hogy a lakossági hitelek egy részét is Stage 1-ről Stage 2-re módosították, mely módosítás a vállalati hiteleknél már az első negyedévben megtörtént. Az átsorolás előremutató volt, a negyedévben még mindig nem romlott a portfólió minősége, azonban amíg a moratóriumok fennállnak, addig nem tudunk pontos képet kapni - jegyzik meg az Equilor elemzői.

A konszolidált adózott eredmény éves alapon 7 százalékkal emelkedett és meghaladta az elemzői várakozásokat. Az egyes leányok eltérő képet mutatnak, a magyarországi tevékenység 10 százalékkal növekedett éves alapon. A legnagyobb növekedés Szerbiában volt, ahol egy akvizíció is segítette a leányt, míg az orosz növekedés mögött az értékvesztési visszaírás áll. A szlovén bank integrálása is segítette az éves növekedést. A negyedévben a horvát, montenegrói és bolgár leányok teljesítettek a leggyengébben, 45, 42, illetve 35 százalékkal csökkentek éves alapon. Ezek mögött az értékvesztések jelentős emelkedése áll, mely a pandémia miatti modellfrissítés miatt került elszámolásra, főleg mert ez a három ország van leginkább kitéve a turizmusnak. A külföldi leányok eredményhozzájárulása ebben a negyedévben is 50 százalékos volt.

A bank stabil pénzügyi hátérrel rendelkezik, így a vezetőség számára ismét nyitva az út újabb felvásárlási célpontok felé, valamint kifizessék az elmaradt osztalékot is 2021-ben. A legnagyobb kérdőjel azonban továbbra is, hogy hogyan fog a nem teljesítő hitelek aránya alakulni, amikor vége lesz a moratóriumoknak az országokban.

A harmadik negyedéves eredményekről az OTP reggel 9 órakor sajtótájékoztatót tart, amelyről természetesen lapunk is beszámol.