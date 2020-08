Mágneses táblákat vesznek és építkeznek az oroszok Pakson

Viszonylag rövid határidővel írt ki újabb tendert az orosz fővállalkozó Pakson, a cégek augusztus 18-ig jelentkezhetnek. Mindeközben az Országos Atomenergiai Hivatal zöld utat adott két újabb felvonulási épületnek is.

A Roszatom szerkesztőségünknek küldött mai közleményében arról számolt be, hogy a Paks II oroszországi referenciablokkjának számító , Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés 2. blokkjának indítás előtti szakértői vizsgálata sikeres volt. Az Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetsége (WANO) ellenőrzésének célja, hogy kellően felkészült-e a blokk a biztonságos indításhoz és a későbbi üzemeléshez. A WANO szakértői ellenőrzéseit négyévente egyszer végzik el a már üzemelő atomerőművek, illetve az indítás előtt álló blokkok esetében.

A koronavírus-járvány miatti védekezés szintén érintette a paksi beruházást, hiszen idén az eredetileg tervezettnél valamennyivel kevesebb jut majd a beruházásra. Az azonban látszik, hogy a kormány nem feledkezett el a beruházásról – a jövő évi költségvetési tervezetben a Gazdaságvédelmi Alapban szerepel Paks II. Atomerőmű tőkeemelése , amelyre 115,9 milliárd forintot fog az ország fordítani. Eredetileg egyébként 2020-ban és jövőre is 77 milliárd forintot terveztek fizetni a két új blokk építéséért, de ezt a koronavírus-járványra hivatkozva idén 37 milliárddal csökkentette a kormány.

A koronavírus érintette a beruházást is

Az elkészült épületek a betonkeverő üzem részét fogják képezni, a vezénylőben a közvetlen kapcsolattartási és szervezési feladatok mellett például a teherautók mérésével is foglalkoznak majd, míg a laboratórium a beton és más építőanyagok minőségellenőrzését végzi.

Hasonló beszerzési köröket nem először futnak az oroszok, elég csak arra gondolni, hogy korábban vettek már felhőalapú projektmenedzsment-szoftvert , biztonsági rendszert , valamint irodai eszközöket is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!