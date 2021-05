Magyar-amerikai hibrid startup jutott el a 10 millió dolláros tőkebevonásig

Még a 90-es években, Körte-Organica néven alakult az a szennyvíztisztításra zöld megoldásokat szállító startup, melynek a Transcendet is köszönhetjük. Napjainkban a magyar mérnökcsapat által alapított „anyavállalat” neve ugyan már Organica Water, de továbbra is ők azok, akik 10 év alatt egy Series D tőkebevonással 50 millió dolláros befektetésig jutottak el! A Transcend tehát, ennek a cégnek a spinoffjaként született meg, majd 2020-ban a saját útjára lépett, és függetlenedett az anyacégtől.

A startup fejlesztése leveszi a terhet a mérnökökről

A startup által fejlesztett szoftver ötlete onnan fakad, hogy az innovatív szennyvíztisztítással és újrahasznosítással foglalkozó Organica azzal a problémával szembesült: a mérnökeire nehezedő munka mennyisége miatt, képtelen lesz a globális piacon helytállni. Így törekedtek egy saját, fejlettebb és környezetbarátabb újdonság megalkotására, amelynek hatékonysága révén képesek lesznek felvenni a harcot nemzetközi versenytársakkal.

A szoftver lényege, hogy a több száz órás mérnöki munkát igénylő tervezési folyamatot automatizálják, mindezt leredukálva 6-8 órára. Mindehhez, csak egy 15 perces előzetes adatbevitel szükséges és az ezt követő munkaórák után, 5 különböző tervezetet hoz létre és ajánl fel a szoftver, árajánlatokkal együtt, így teljes mértékben megkönnyítve még a választási folyamatot is.

A magvető körrel kezdődött minden

A magvető fázisban, a Vespucci Partners kockázatitőkealap-befektető hárommillió dolláros befektetéssel támogatta meg a Transcendet még 2019 decemberében. Ez a lépés komoly szerepet játszott az Organicából való kiválásban, valamint lehetővé tette a nemzetközi piacra való kilépést – mondta el Bohács Péter fejlesztési vezető. „A Vespucci a magvető kör után nagy segítséget nyújtott magyar fejlesztői központ toborzásában és több befektetőnek is bemutatta a céget a Series A körhöz” – mondta el a tőkebevonás lezárulta után a Transcend alapító-ügyvezetője, Ari Raivetz.

A hibrid modell sajátossága és sikere

A fenti befektetésből is kirajzolódik a Vespucci jellegzetes működési elve, ami a hibrid modell: a cégnek létrehoznak egy amerikai és egy magyar lábat is. Hazánkban folyik minden – a startuphoz kapcsolódó – fejlesztés, Amerikában pedig a sales és marketing csapat van jelen, jelen esetben New Jerseyben. A Transcend is ezen a modellen alapul és működik, de minden olyan startupot ebbe az irányba terelnek, amibe befektetnek. A startup szoftverének működéséről korábban bővebben is írtunk.

„A hárommillió dolláros magvető körtől a tízmillió dolláros Series A körig a Transcend tizenhét hónap alatt jutott el, ami a világon mindenhol figyelemre méltó eredmény, méltán lehetnek rá nagyon büszkék. Nekünk pedig kiváló visszajelzés arra, hogy az általunk preferált hibrid modell nem csak működik, hanem valódi versenyelőnyt ad” – nyilatkozta Sohajda Júlia, a Vespucci Partners ügyvezető partnere.

„Series A” befektetési kör

Az említett 10 millió dolláros körbe a Vespucci Partners fél millió dolláros ticket size-zal szállt be. Továbbá ebben fordulóban még az amerikai Aspen Capital Group, a HG Ventures és a holland víz fókuszú fejlesztésekre specializálódott cég, a Pure Terra vett részt.

A Transcend globális ügyfeleinek száma rohamosan növekszik és ezek között jelen van például a Black and Veatch, amely a világ száz legértékesebb építőipari cégek egyike, valamint a United Utilities is, az Egyesült Királyság ikonikus közműcége. A fejlődés egy fontos tényező a Transcend számára, ezért folyamatosan törekednek a fejlesztésekre és innovációkra, a szennyvíztelepek után az ivóvíztelepeket és egyéb komplexebb ipari létesítményekkel és épületekkel kapcsolatos rendszereket is szeretnék megcélozni.

(x)