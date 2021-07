Kínaiakkal üzletelő magyar milliárdos érkezett a Posta kínai-magyar vegyesvállalatába

Pont akkor változott meg a Magyar Posta Zrt. érdekeltségében is lévő kínai-magyar logisztikai vegyesvállalat tulajdonosi szerkezete, amikor július 1-től megszűnt az Unión kívülről érkező, 22 euró alatti értékű áruk áfamentessége, tehát vámot kell fizetni utánuk. Eredetileg a 2018-ban alapított European Chinese Supply Chain Zrt. 35 százalékos tulajdonosa volt a Magyar Posta Zrt., szintén 35 százalékos tulajdonos volt a sanghaji székhelyű ZTO Express és 30 százalékos tulajdoni résszel rendelkezett a Ningbo Talents IT Co. Ltd. is. Tavaly azonban előbb a Ningbo Talents lépett ki, így a Posta és a ZTO 50-50 százalékos tulajdonossá vált, idén januárban pedig a ZTO is távozott, a magyar állami vállalat lett a cég egyedüli részvényese.

Sok csomag érkezik Kínából Fotó: MTI Sok csomag érkezik Kínából Fotó: MTI

Több forrásból, valamint nyilvános cégadatbázisokból is úgy értesült lapunk, hogy július 1-től már nem egyedüli részvényes a Magyar Posta, hanem csak minősített többségű befolyása van a cégre. A European Chinese Supply Chain Zrt.-ben két új igazgatósági tag is felbukkant, egyikük Alapi Edina, aki a L.A.C. Holding Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese. Forrásunk szerint a Horváth László tiszteletbeli kazah konzul érdekeltségébe tartozó vállalatcsoport kisebbségi tulajdonos lett a Posta mellett a logisztikai társaságban.

A milliárdos üzletembernek szerteágazó cégbirodalma van, az Orbán-kormánnyal is remek kapcsolatot ápol, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a Záhony térség ipari és logisztikai fejlesztéséért konzorciumi formában dolgozik együtt az L.A.C. Holding Zrt., a MÁV-REC Kft. - amelynek 49 százaléka a MÁV Zrt., 51 százaléka pedig az L.A.C. Holding Zrt. tulajdonában van - és egy kínai partner vállalat.

Kínai partnerek

Horváth László legismertebb cége talán a CER vasúti árufuvarozó, a cég 2020-ban 7,5 milliárd forintos forgalmat bonyolított. A L.A.C. Holding azonban tulajdonosa egy postai, szállítmányozó cégnek is: a European Post Service Kft. 2019-ben jött létre, és a L.A.C. mellett 50 százalékos tulajdonos a cégben a CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft. Ez már egy teljesen kínai kézben lévő társaság.

A CECZ tevékenysége kiemelten kapcsolódik a 2013-ban Xi Jingpin (Hszi Csin-ping) elnök úr által bejelentett, majd 2015.03.28-án hivatalosan is meghirdetett „Egy Öv, Egy Út” (One Belt, One Road), más néven az „Új Selyemút” kezdeményezéshez. A CECZ stratégiai célja tovább bővíteni a kínai vállalatok beruházását és tevékenységét Magyarországon

- olvasható a Kínai Vállalatok Magyarországi Egyesületének oldalán.

A European Chinese Supply Chain Zrt. másik új igazgatósági tagja pedig ebből az irányból érkezik: Komlósy Gyula a közvetetten a CECZ tulajdonában is lévő Trans Europe Post Kft. ügyvezetője. Tehát Horváth László cégbirodalmának profiljába tökéletesen beleillik a postai logisztika, hiszen eddig is a logisztika volt a fő csapásvonal, valamint a kínai partnerekkel is van tapasztalata.

Maga a European Chinese Supply Chain Zrt. még nem indult be igazán, hiszen 2020-ban csak 283 ezer forint bevétele volt, ellenben 40,8 millió forintos veszteséggel zártak.

A társaság stratégiai működési területét – a kínai eredetű e-kereskedelmi küldemények logisztikai piacát – több szempontból is érintette a COVID helyzet. A Kína-Európa beszállítási lehetőségek rendkívül korlátossá váltak, valamint a nemzetközi e-kereskedelmi rendelések iránti kereslet önmagában is csökkent a szignifikáns belföldi e-kereskedelmi növekedéssel párhuzamosan

- olvasható a cég beszámolójában.

A cég története 2017-ben kezdődik, amikor a Budapesten megrendezett, kínai-közép-európai csúcstalálkozó üzleti fórumán aláírták a cég alapító okiratát. A tervek szerint az első küldemények a közös vállalaton keresztül 2018 első negyedévének végén érkeztek volna hazánkba. A vegyesvállalat célja egy európai logisztikai bázis kialakítása volt, amelynek feladata a Kínából érkező küldemények hatékony kezelése és a magyar címzettekhez, valamint más európai országokba való továbbítása.

A Magyar Posta számára nem csupán jelentős árbevétel-növekedést hozhat az együttműködés, illetve az új vállalat megalakulása, hanem lehetőséget ad arra is, hogy növekvő piaci részesedésével a közép-kelet-európai áruszállítási piac meghatározó szereplője legyen

– mondta 2017-ben Illés Zoltán, a Posta akkori elnök-vezérigazgatója.

Idén július 1-től azonban új szabályok vannak, megszűnt az Unión kívülről érkező, 22 euró alatti értékű áruk áfamentessége. A Posta közlése szerint már az első napokban 10 ezres nagyságrendben érkeztek az unión kívülről küldemények, amelyek automatikus vám elé állítását végezte el az állami vállalat a korábbi pár százzal szemben. A lényeg a vámkezelési díj, sokak számára meglepő lehet például, hogy az ÁFA-t a termék ára és a szállítási díj együttes összege után kell megfizetni. Az első napokban előfordulhatott, hogy egyes ügyfelek nem kaptak sms- vagy email-értesítést, pedig az adatok rendelkezésre álltak, ezért nem volt módjuk online befizetni a díjat, az utánvétes kézbesítés azonban drágább. A Posta ezért úgy döntött, hogy egységesen a legalacsonyabb vámkezelési díjat számolja fel azoknak, akiknek a küldeményét az első napokban vámkezeltette.

A vámkezeléshez egy teljesen új díjrendszert alakítottak ki, és a termékek értékével arányosan, sávosan határozták meg díjakat. Így 10 eurós termékérték alatt, online fizetés esetén 399 forint, 10-22 euró között 499 forint lesz a vám elé állítás díja. Amennyiben nem online, hanem utánvéttel, azaz kézbesítéskor fizet a címzett, úgy a díj magasabb lesz: 799 és 899 forint.

A témával kapcsolatban a Magyar Postának és a L.A.C. Holding-nak is küldtünk kérdéseket, amint megérkezik a válaszuk, frissítjük a cikket.